Josh Edelson Bombeiros lutam contra as chamas em Altadena, no condado de Los Angeles, em 9 de janeiro de 2025

O número de mortos nos incêndios florestais que estão devastando a região de Los Angeles subiu para 16, segundo o gabinete do médico legista do condado de Los Angeles. Cinco das mortes foram atribuídas ao incêndio em Palisades, e 11 resultaram do incêndio em Eaton, conforme comunicado das autoridades.

O número anterior de vítimas era de 11, mas as autoridades já haviam previsto que o total aumentaria à medida que cães farejadores e equipes de resgate vasculhavam os bairros destruídos, confirmando o trágico aumento no número de vítimas. Além disso, a destruição continua à medida que mais áreas são atingidas pelo fogo.

Os ventos fortes têm sido em grande parte responsáveis pela rápida propagação das chamas, transformando o que já era um incêndio em um verdadeiro inferno, que destruiu bairros inteiros. Além disso, a região não registrava precipitações significativas há mais de oito meses, o que agravou ainda mais a situação.

Os bombeiros estão lutando para conter a propagação dos incêndios antes da previsão de mais ventos fortes para a próxima semana, que podem impulsionar as chamas em direção a áreas ainda mais densamente povoadas, como o Museu J. Paul Getty e a Universidade da Califórnia.

Em Mandeville Canyon, uma área onde moram várias celebridades, incluindo Arnold Schwarzenegger, a batalha contra as chamas está sendo intensificada, com helicópteros despejando água e equipes de bombeiros tentando proteger as propriedades.

Até o momento, mais de 12.000 estruturas foram destruídas, incluindo casas, edifícios de apartamentos, empresas e veículos. As ordens de evacuação continuam a ser emitidas, e dezenas de milhares de pessoas ainda permanecem em áreas de risco.

Embora a causa dos incêndios ainda não tenha sido determinada, estima-se que esses incêndios possam se tornar os mais dispendiosos da história dos Estados Unidos. A estimativa preliminar da AccuWeather aponta para danos e perdas econômicas entre 135 e 150 bilhões de dólares.

