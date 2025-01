Reprodução X Ruas de Ipatinga após madrugada de 80mm de chuva





As chuvas intensas que atingiram Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais, na madrugada deste domingo (12), provocaram o desabamento de várias casas. Pelo menos seis pessoas morreram na cidade e uma em Santana do Paraíso. O Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas seguem desaparecidas após um dos desabamentos. Entre as vítimas estão duas pessoas que já tiveram os corpos encontrados.

Além do principal desabamento que causou a morte de cinco pessoas de uma mesma família, outros três desabamentos foram registrados em Ipatinga. Em uma das tragédias, uma criança de 8 anos perdeu a vida, enquanto em outro caso uma mulher de 70 anos também faleceu.

Em nota à imprensa a Defesa Civil diz:

As forças de segurança do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), estão mobilizadas no resgate e no atendimento à população.

O Governo colocou todas as forças do Estado para prestar o apoio necessário aos atingidos, desabrigados e desalojados. A Defesa Civil está atuando com três equipes de resposta, equipe de apoio técnico, material de ajuda humanitária. A PMMG conta com 40 militares e nove viaturas na ação. E o Corpo de Bombeiros trabalha com 27 militares e sete viaturas.

O governador Romeu Zema irá, na manhã desta segunda-feira (13/1), vistoriar os trabalhos de atendimento às famílias das vítimas, desabrigados e desalojados em decorrência do deslizamento de terra após fortes chuvas na região.