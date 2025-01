Divulgação/Prefeitura de Dom Silvério Ponte derrubada pelo temporal em Dom Silvério





Uma forte tempestade atingiu o município de Dom Silvério, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, nesta terça-feira (7) e derrubou nove pontes, deixou a cidade sem energia e inundou casas.

O município totalmente afetado pela chuva tem 5.228 moradores, que tiveram que sair de casa no meio da enxurrada. Alguns deles contaram até com a ajuda do próprio prefeito da cidade, Zé Bráulio (União), que usou cordas para o resgate.

“A gente sabe da necessidade do atendimento de urgência, mas estamos tentando atender a todo mundo, recompondo a cidade, as ações, os projetos essenciais no município, restabelecimento de água, de luz e a limpeza”, disse o Zé Bráulio, na manhã desta quarta (8).

Na mesma manhã, um mutirão de limpeza reuniu 150 pessoas na cidade. No fim da manhã, o abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica foram normalizados. De acordo com a prefeitura, ainda não se sabe o número de desabrigados e desalojados.

Cidades mineiras em situação de emergência

Minas Gerais tem 41 municípios em situação de emergência por causa dos temporais. As cidades de Conceição do Pará, na Região Centro-Oeste, Coronel Fabriciano, no Leste, e Nepomuceno, no Sul, estão em estado de calamidade pública.





Onze pessoas morreram no atual período chuvoso no estado, iniciado no fim de setembro, com a maior parte dos óbitos em dezembro. As mortes foram registradas em Uberlândia (1), Ipanema (3), Maripá de Minas (1), Coronel Pacheco (1), Raul Soares (2), Nepomuceno (1), Capinópolis (1) e Alterosa (1).

De acordo com o boletim da Defesa Civil de MG, ao todo, 1.268 pessoas já ficaram desalojadas no estado, e outras 183 ficaram desabrigadas.