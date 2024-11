Divulgação/Defesa Civil Correntes de água invadiram a casa onde a menina dormia





Uma menina de três anos desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada que invadiu sua casa em General Carneiro , cidade no sul do Paraná .

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (7) enquanto a criança dormia. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas pela vítima na cidade, que ficou com pontos de alagamento devido às fortes chuvas.

A corporação afirmou que foi acionada para o caso por volta das 2h da manhã. "Dentre as ocorrências que entraram, houve uma relacionada a uma criança de 3 anos, que havia sido levada pela água quando a água atravessou uma casa de madeira. Esta situação mantém a equipe empenhada na busca de pessoas pelas margens do pequeno rio que atravessa a cidade", explicaram os bombeiros.

As buscas estão sendo feitas por cerca de 60 profissionais nos rios Torino e Jangada, com o auxílio de barcos e o apoio de equipes dos municípios de União da Vitória e Irati. O "ponto zero" é o Centro de Tradições Gaúchas (CTG), local vizinho à casa da família da criança desaparecida.

Além da menina de 3 anos que foi levada pela água, outras ocorrências foram registradas decorrentes do temporal, como retirada de pessoas de locais inseguros.

Chuva forte no sul do estado

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre a manhã de quarta-feira (6) e às 9h40 desta quinta (7), o município de General Carneiro registrou o maior volume de chuvas do estado: 160,8 mm de precipitação acumulada.

Os outros destaques foram em São Miguel do Iguaçu (110 mm), Lapa (106,2 mm), União da Vitória (76,8 mm) e Fernandes Pinheiro (67,2 mm).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na manhã de quinta (7) o rio permanecia com forte correnteza e com pequeno espaço para navegação em General Carneiro. A corporação também conta que diversas edificações da cidade foram danificadas devido à força da água.





População afetada

De acordo com o governo do estado, cerca de 1.725 pessoas foram afetadas pelas chuvas, sendo 1.450 delas em situação de vulnerabilidade social, que tiveram as suas casas inundadas pelas fortes enxurradas.

O Governo ainda ressalta que membros do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros estão a caminho da cidade e que novos reforços, inclusive da Força-Tarefa de Resposta a Desastres, podem ser deslocados a qualquer momento.