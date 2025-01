Gerontology Research Group Irmã Inah tem 116 anos e é um mês mais nova que a pessoa mais velha do mundo





A gaúcha Inah Canabarro Lucas se tornou a pessoa mais velha no mundo , de acordo com o site da LongeviQuest, grupo de pesquisadores que afirma ser referência no monitoramento e no mapeamento de supercentenários pelo mundo. Ela nasceu em 8 de junho de 1908 na cidade de São Francisco de Assis , na Região Central do Rio Grande do Sul e, atualmente, tem 116 anos.

O primeiro lugar foi ocupado pela japonesa Tomiko Itooka até 29 de dezembro de 2024, quando faleceu aos 116 anos. O anúncio ocorreu neste sábado (4) e foi feito pela prefeitura da cidade onde ela residia, Ashiya. Itooka era apenas um mês mais velha que Inah.

Achavam que não sobreviveria na infância

Irmã Inah, como é conhecida, vive na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre, e adora sua rotina. Quando foi perguntada sobre a sua idade, respondeu com bom humor: "Poucos anos. 116". Ela é filha de João Antonio Lucas e Mariana Canabarro Lucas. Segundo o site LogeviQuest, quando criança, ela era tão magra que muitas pessoas não achavam que sobreviveria à infância. Ela é bisneta do General David Canabarro.

Em 2018, quando se aproximava o seu aniversário de 110 anos, Inah recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco. A bênção veio acompanhada de um certificado que Inah orgulhosamente exibe onde reside.

De acordo com sua biografia no site da LongeviQuest, a irmã Inah teve seis irmãos e começou na vida religiosa aos 18 anos, em Montevidéu, no Uruguai.

Em 1930, voltou ao Brasil para dar aulas de português e matemática em uma escola na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. No início da década de 1940, voltou para Santana do Livramento, onde trabalhou como professora.





Longevidade

Em entrevista ao "Bom Dia Rio Grande", familiares e amigos que convivem com Inah contaram que ela não escuta nem enxerga tão bem, mas que gosta de manter sua rotina diariamente — mesmo horário para acordar, comer, dormir e rezar.

Para o sobrinho da freira, Kleber Vieira Canabarro Lucas, o segredo da longevidade da supercentenária (grupo formado por aqueles que têm mais de 110 anos) é "uma determinação de vida e de dedicação aos outros e à espiritualidade".