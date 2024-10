Gerontology Research Group Irmã Inah tem 116 anos e é um mês mais nova que a pessoa mais velha do mundo





A pessoa mais velha do Brasil vive na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil , em Porto Alegre . Quando foi perguntada sobre a sua idade, respondeu com bom humor: "Poucos anos. 116".

Inah Canabarro Lucas , conhecida como Irmã Inah, nasceu em São Francisco de Assis , Rio Grande do Sul, em 8 de junho de 1908. É filha de João Antonio Lucas e Mariana Canabarro Lucas. Segundo um site especializado, quando criança, ela era tão magra que muitas pessoas não achavam que sobreviveria à infância. Ela é bisneta do General David Canabarro.

Ela é uma supercentenária (grupo formado por aqueles que têm mais de 110 anos) e considerada a segunda pessoa mais velha do mundo.

História de vida

De acordo com sua biografia no site da LongeviQuest — grupo de pesquisadores referência no monitoramento e no mapeamento de supercentenários pelo mundo —, Inah teve seis irmãos e começou na vida religiosa aos 18 anos, em Montevidéu, no Uruguai.

Em 1930, voltou ao Brasil para dar aulas de português e matemática em uma escola na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. No início da década de 1940, voltou para Santana do Livramento, onde trabalhou como professora.

Em entrevista ao "Bom Dia Rio Grande" desta segunda-feira (30), familiares e amigos que convivem com Inah contaram que ela não escuta nem enxerga tão bem, mas que gosta de manter sua rotina diariamente: mesmo horário para acordar, comer, dormir e rezar.

O Dia do Idoso é celebrado nacionalmente nesta terça-feira, 1º de outubro.





Pessoa mais velha do mundo

Atualmente, a pessoa mais velha do mundo é a japonesa Tomiko Itooka, que também tem 116 anos e é um mês mais velha que a Irmã Inah. De acordo com o LongeviQuets, ela tinha gosto por escalar montanhas e até mesmo escalou o Monte Ontake (altitude 3.000 m) duas vezes, de acordo com a imprensa internacional.

Quando ela tinha 100 anos, ela subiu os longos degraus de pedra do Santuário Ashiya sem uma bengala e “adorou”. Hoje, vive em sua terra natal.

