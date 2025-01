Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Tempo deve mudar nos próximos dias

Após um início de ano com temperaturas elevadas , o primeiro final de semana de 2025 no Brasil será marcado por tempo instável, com nuvens e chuvas isoladas em várias regiões do país. A sexta-feira (3) será especialmente chuvosa para as regiões Norte e Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso, Goiás e áreas da Amazônia, que estarão sob alerta de " perigo " devido às chuvas intensas, com volumes entre 30 mm/h e 100 mm/h, e ventos superiores a 60 km/h. Esse clima pode gerar impactos como quedas de energia, alagamentos, queda de galhos de árvores e até mesmo descargas elétricas.

Além dessas regiões, o Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo) e uma pequena parte do Nordeste (Maranhão e Piauí) também serão afetados por fortes chuvas, embora com menor risco de impactos graves.

No sábado (4) e domingo (5), as chuvas não darão trégua nas capitais dessas regiões. Em São Paulo, o tempo permanecerá nublado, com pancadas isoladas e uma queda nas temperaturas, que passarão de 30ºC para 23ºC ao longo do final de semana. Já em Goiânia, as temperaturas permanecerão altas (cerca de 30ºC), mas acompanhadas de trovoadas.

As capitais da Região Norte, como Palmas (TO), Belém (PA), Rio Branco (AC) e Manaus (AM), também terão tempo nublado e chuvas isoladas, com Belém se destacando com máximas de 33ºC.

Por outro lado, o Sul e parte do Nordeste terão um cenário diferente. No Sul, a maioria das cidades não enfrentará chuvas significativas, e Porto Alegre pode ter algumas pancadas isoladas na sexta-feira, mas o restante do final de semana será seco, com mínima de 17ºC. Já no Nordeste, a escassez de chuva será predominante, exceto no sul do Maranhão e Piauí, onde algumas chuvas poderão ocorrer.

A primeira frente fria de 2025, que chega ao estado de São Paulo, trará chuvas para grande parte do estado, incluindo a capital. A sexta-feira será marcada por chuvas de intensidade moderada a forte no leste paulista, com destaque para o interior do estado, onde o alerta de tempestades foi emitido. Além da chuva, os ventos aumentarão em todo o estado, com rajadas de até 50 km/h.

Segundo a Climatempo, as temperaturas também apresentarão redução. Algumas regiões registrarão temperaturas mínimas significativas, com destaque para:

Sábado

Águas da Prata-SP: 16°C

São Bento do Sapucaí-SP: 16°C

Campos do Jordão-SP: 16°C

Espírito Santo do Pinhal-SP: 17°C

Joanópolis-SP: 17°C

Socorro-SP: 17°C

Cunha-SP: 17°C

Divinolândia-SP: 17°C

Pedra Bela-SP: 17°C

Guararema-SP: 18°C

Domingo