Reprodução/Instagram Hytalo Santos responde por dois processos de exploração sexual





O influencer Hytalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba ( MP -PB) por exploração de imagem de menores. Os promotores analisam vídeos compartilhados com 17 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no YouTube. As gravações mostram o paraibano, de 26 anos, ao lado de vários menores de 18 anos que ele chama de "Turma do Hytalo", e de "filhos".

O advogado do influenciador disse ao UOL que o cliente é alvo de "falsas acusações que produzem ataques à sua honra", que os vídeos seguem a lei e que ele já prestou esclarecimentos ao MP-PB.

Conteúdo dos vídeos

Os menores de idade aparecem nas imagens vestidos com roupas curtas e dançando músicas com teor sexual. Os vídeos mais clicados no canal do YouTube somam 1,5 bilhão de visualizações.

Em outros vídeos, Hytalo mostra adolescentes se beijando e também faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. O estatuto ainda prevê detenção de seis meses a dois anos para quem cometer o delito.

Há vídeos com outras músicas cantadas e lançadas pelos próprios menores da "turma", escritas por Hytalo, com trechos como "Tô louca, abusada / Parada, dançando pra frente e pra trás". O Ministério Público abriu dois procedimentos iniciais de investigação em novembro de 2024, em João Pessoa e em Bayeux, região metropolitana da capital.

Processos contra o influencer

O caso do município de Bayeux partiu de um pedido do Conselho Tutelar da cidade. A investigação de João Pessoa não teve o denunciante identificado; ela foi registrada como uma apuração sobre "defesa de direitos de crianças e adolescentes".

As duas investigações têm o assunto identificado como "exploração sexual". Eles são analisados por promotores de Infância e Juventude e correm em sigilo de justiça. Caso o MP entenda que houve violação do ECA, pode apresentar denúncia à Justiça ou propor ao influencer um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para interromper os vídeos com os jovens.

Os pais das crianças e adolescentes também podem ser responsabilizados, mas até o momento não apareceram como investigados.





Outros processos

Em julho de 2024, uma seguidora processou Hytalo por estelionato. Ela diz que comprou uma rifa anunciada por ele, de R$ 1 mil, com promessa de prêmio de R$ 50 mil, que nunca foi sorteado.

A Justiça do Rio procura Hytalo desde agosto para que ele apresente a defesa no caso, mas ainda não conseguiu notificá-lo. Hytalo Santos é citado em dez denúncias no site Reclame Aqui por seguidores que dizem ter comprado rifas e que os sorteios prometidos não foram feitos.