Reprodução Igor Viana, influencer suspeito de desviar doações feitas para a filha deficiente

O influenciador Igor Viana, preso sob suspeita de desviar doações destinadas à filha com paralisia e de submeter a criança a maus-tratos, foi solto da prisão na última terça-feira (3).

O Tribunal de Justiça de Goiás atendeu ao pedido da defesa, que solicitou a liberdade de Viana, e as informações são do portal de notícias UOL.

Viana estava em prisão preventiva desde 2 de agosto, enquanto a Polícia Civil de Goiás conduzia investigações sobre as alegações de maus-tratos contra sua filha, uma menina de 2 anos com paralisia cerebral.

A decisão da Justiça determinou que Igor aguardasse o desfecho do inquérito policial em liberdade. No entanto, ele "está proibido de utilizar qualquer rede social para pedir dinheiro usando a condição da filha", afirmou a delegada do caso, Aline Lopes, em entrevista também ao veículo.

A Polícia Civil solicitou a quebra do sigilo fiscal das contas bancárias de Igor. Segundo a delegada, a Justiça já autorizou a "quebra de sigilo completa" dos dados bancários do influenciador, que deverão auxiliar na conclusão da investigação.

Saiba mais sobre o caso clicando aqui.

