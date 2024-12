Reprodução Chuva de granizo no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, para esta terça-feira (17), uma previsão semelhante à de segunda-feira (16), com alerta para chuvas intensas em diversas regiões, incluindo o Rio de Janeiro, que pode registrar queda de granizo em algumas áreas. O órgão emitiu dois alertas de "Perigo Potencial", na cor amarela, para tempestades em ao menos 18 estados , além do Distrito Federal.

Regiões afetadas

Os estados de Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal estão sob risco de chuvas fortes nesta terça-feira. Os alertas indicam a possibilidade de ventos intensos, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de ventos fortes, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas publicitárias. O uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada também deve ser evitado.

Chuva e ventos fortes no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro e as regiões próximas, incluindo o sudeste de Minas Gerais e a capital Belo Horizonte, continuam sob alerta laranja, devido à previsão de tempestades com chuvas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia.

Além disso, ventos de 60 a 100 km/h e a possibilidade de granizo também estão previstos. Esses fenômenos podem causar danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta sobre os riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente em áreas do Amazonas.

Previsão para São Paulo

Na capital paulista, os ventos úmidos vindos do mar devem aliviar um pouco o calor dos últimos dias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não se espera chuva significativa em São Paulo nesta terça-feira, apenas algumas precipitações isoladas e fracas.

A temperatura máxima registrada na Grande São Paulo nesta segunda-feira foi de 29,3°C, e a umidade relativa do ar chegou a níveis baixos, perto de 30%. O dia foi marcado por rajadas de vento constantes, que, segundo o CGE, foram causadas por uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico, próxima à costa. A rajada mais forte foi registrada no aeroporto de Congonhas, com 61 km/h.

Com relação à chuva, até segunda-feira, a cidade acumulou 55,4 mm, o que representa cerca de 30,3% da previsão mensal de 182,9 mm. Para esta terça-feira, a possibilidade de precipitação é baixa, com os termômetros variando entre 18°C e 27°C.

No litoral paulista, a influência da brisa marítima deve manter temperaturas mais amenas. Em Santos, os termômetros devem marcar entre 20°C e 25°C, enquanto em São Sebastião, a previsão é de temperaturas entre 20°C e 24°C.

Nas regiões centro-norte do estado, o calor deve persistir, com temperaturas variando entre 18°C e 30°C em Presidente Prudente, e entre 17°C e 29°C em cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Campinas e Franca. Em São José dos Campos, a mínima deve ser de 16°C e a máxima de 27°C.