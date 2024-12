Reprodução/redes sociais Antonio Carlos Mangini deixa esposa e três filhos





Antonio Carlos Mangini (PL) , prefeito de Cabreúva , município do estado de São Paulo , morreu no domingo (15) aos 58 anos por complicações de um câncer no pâncreas. Mangini chegou a ser reeleito para mais um mandato à frente da prefeitura do município nas eleições deste ano.

Mangini estava internado no Hospital Sírio-Libanês , na capital paulista. Ele foi diagnosticado com câncer em 2021, pouco após assumir o primeiro mandato na prefeitura. Enquanto enfrentava a doença, foi reeleito em outubro com 59,66% dos votos.

Antonio Carlos Mangini deixa a esposa, Valdirene, e três filhos: Gabriela, Matheus e Maria Clara. Policial militar aposentado, antes de assumir cargos como prefeito, o político foi vereador por dois mandatos (2004 e 2016), trabalhou como secretário de Segurança Pública de Itu e como corregedor da Guarda Municipal de Itupeva.

O velório foi realizado na Arena Cabreúva e o corpo dele deve ser enterrado nesta segunda, no Cemitério Parque Memorial Japi.

Tarcísio lamentou a morte

O governador do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos) , lamentou a morte. Em publicação nas redes sociais, disse que recebeu a notícia da morte do prefeito com pesar. "Mesmo enquanto lutava bravamente contra um câncer, ele seguia firme na sua missão", afirmou.

Em nota oficial, a Prefeitura de Cabreúva manifestou solidariedade à família: "Desde o diagnóstico de câncer no pâncreas em 2021, Mangini enfrentou a doença com coragem e transparência. Mesmo durante o tratamento quimioterápico, manteve-se ativo e presente nas funções administrativas, honrando seus compromissos e sua dedicação à cidade que tanto amava. Ele deixa um legado de trabalho, resiliência e amor por nossa cidade", diz.

A vice-prefeita, Noemi Bernardes (Podemos), vai assumir o cargo pelos próximos quatro anos. Ela é professora aposentada, lecionou por 30 anos na rede estadual e tem dois filhos.