Uma embarcação do tipo catamarã virou no mar em Maragogi , região de turismo no Litoral Norte de Alagoas , na manhã desta sexta-feira (13). O acidente aconteceu na Praia de Barra Grande, no trajeto para as piscinas naturais da região.

O Corpo de Bombeiros confirmaram a morte de um idoso, Silvio Bispo Romão , de 76 anos. Ele estava hospedado em um resort de Pernambuco .

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Diego Vasconcelos, 47 pessoas estavam na embarcação. Ainda não há informações se os tripulantes estavam com colete no momento do acidente. "A gente convocou o gabinete de crise do município e estamos avaliando as causas. Os nossos esforços são para realizar o resgate e dar apoio às vítimas", explica o secretário.

A Polícia Civil foi ao local para recolher a documentação da embarcação e ouvir os tripulantes e o proprietário. Jangadeiros e pilotos de lanchas que estavam na região ajudaram a retirar as pessoas do mar. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A Capitania dos Portos enviou equipes ao local. O tenente informou que, assim que tiverem mais informações, irão emitir uma nota.

Leia na íntegra a nota oficial da Secretaria de Turismo de Maragogi

A Prefeitura de Maragogi, por meio da Secretaria de Turismo, informa que, na data de hoje, ocorreu um incidente envolvendo um catamarã que resultou no naufrágio da embarcação.

De acordo com informações preliminares, a embarcação não está registrada no Cadastro Único Digital de Prestadores de Serviços de Turismo, requisito obrigatório para a operação de passeios náuticos em nossa região.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança e a regularidade das atividades turísticas em Maragogi e informamos que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para apurar as responsabilidades e garantir o cumprimento rigoroso das normas e regulamentos.

Imediatamente após o ocorrido, todas as medidas de emergência foram acionadas. Até o momento, todos os passageiros foram resgatados com vida e estão recebendo atendimento especializado pela equipe médica da UPA de Maragogi, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O suporte médico e assistencial está sendo prestado de forma integral e prioritária a todos os envolvidos.

As autoridades competentes já iniciaram as investigações para esclarecer as causas do incidente e assegurar a segurança de todos os usuários. Paralelamente, o Comitê de Crise da Prefeitura foi acionado e está atuando de forma integrada para monitorar a situação em tempo real, prestando suporte ágil e eficaz às vítimas e aos seus familiares.

Continuaremos mantendo a população informada sobre o andamento das apurações e reiteramos nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o bem-estar de todos que visitam Maragogi.

Secretaria de Turismo de Maragogi