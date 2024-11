Reprodução/Wikipedia Tubarão-lixa





Uma turista de 46 anos do Mato Grosso foi mordida por um tubarão-lixa enquanto nadava na Praia do Porto , em Fernando de Noronha , nesta terça-feira (19), por volta das 11h45. O incidente aconteceu próximo ao Porto de Santo Antônio, em frente à Associação Noronhense dos Pescadores (ANPESCA).

A mulher relatou que estava nadando sem snorkel perto de uma embarcação onde havia diversos tubarões-lixa. Durante o mergulho, ela encostou em um dos animais, que reagiu mordendo a parte superior e lateral do seu fêmur.

Ela foi resgatada por pessoas em uma embarcação próxima e levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico e teve alta. O ferimento foi descrito como uma lesão de cerca de 10 cm, com múltiplas perfurações, superficial na parte superior e mais profunda na inferior, atingindo o tecido subcutâneo.

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco (Cemit) avaliou o caso e confirmou que se tratou de um encontro com um jovem tubarão-lixa, uma espécie comum em Fernando de Noronha. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas-PE), a turista está tranquila e elogiou o atendimento que recebeu no local.

O tubarão-lixa (Ginglymostoma cirratum) é uma espécie inofensiva e comum em águas tropicais e subtropicais, incluindo o litoral brasileiro. Conhecido por sua aparência peculiar, tem corpo robusto, coloração que varia entre tons de marrom e cinza, e pode atingir até 4 metros de comprimento, embora geralmente seja menor.

É uma espécie bentônica, ou seja, costuma permanecer no fundo do mar, especialmente em áreas arenosas, recifes de coral e grutas submersas. Apesar de ser um predador oportunista que se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e moluscos, o tubarão-lixa não representa risco significativo para humanos. Ataques são extremamente raros e, geralmente, acontecem por contato acidental ou manipulação imprudente. Por seu comportamento dócil, é uma das espécies mais estudadas e interativas em ambientes de mergulho recreativo e pesquisa científica.