Nesta quarta-feira (11), os litorais do Sul e Sudeste do Brasil estão sob alerta para chuvas fortes e risco de enchentes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de precaução para Santa Catarina , que já sofre com os efeitos de alagamentos desde o final de semana, além de outros estados que também devem enfrentar condições adversas. Ao todo, 15 estados podem registrar chuvas intensas ao longo do dia.

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais afetados, com a previsão de chuvas de 20 a 30 mm/h, risco baixo de alagamentos e pequenos deslizamentos. O Inmet recomenda que a população evite sair de casa durante o mau tempo, fique atenta a mudanças nas encostas e não utilize aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

Um alerta mais amplo também foi emitido para uma faixa que se estende do Amazonas ao Espírito Santo. Estados como Amapá, Maranhão, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo enfrentam o risco de ventos fortes, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo" para o norte do Amazonas, grande parte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e uma área de Minas Gerais, com chuvas que podem variar de 30 a 60 mm/h, acompanhadas de ventos de até 100 km/h.

A recomendação do instituto é para que as pessoas não se abriguem sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e que evitem estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de publicidade.