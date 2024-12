Melina Mejia/Presidencia/Peru Dina Boluarte, presidente do Peru





A presidente do Peru , Dina Boluarte , sugeriu nesta terça-feira (10) a retomada da pena de morte para estupradores de menores , após o brutal assassinato de uma menina de 12 anos em um bairro periférico de Lima . A vítima, que desapareceu no sábado (7), foi encontrada morta no dia seguinte, em condições que chocaram o país.

O corpo da adolescente estava enrolado em cobertores e escondido debaixo da cama do suspeito, identificado como Gerson Juárez, de 26 anos, que foi preso e está sob prisão preventiva decretada por um juiz em Lima.

Durante uma cerimônia oficial, Boluarte expressou sua indignação e propôs medidas mais severas. “Não podemos permitir que indivíduos como este andem livremente entre nós. É momento de discutirmos a pena de morte para estupradores de menores, um tema que precisa ser debatido frente a crimes dessa magnitude”, declarou a presidente conservadora, conhecida por sua postura linha-dura contra a criminalidade.

A pena de morte foi abolida no Peru em 1979, mas sua reinstituição exigiria uma reforma constitucional e enfrentaria conflitos com acordos internacionais que o país assinou, incluindo compromissos de proteção aos direitos humanos. Apesar disso, Boluarte defendeu a urgência da discussão como resposta à indignação popular.

Atualmente, o sistema penal peruano prevê prisão perpétua para casos de estupro de menores de 14 anos, com 8.491 pessoas cumprindo penas por esse tipo de crime, segundo o Instituto Nacional Penitenciário. Desde 1995, ao menos oito propostas para restabelecer a pena capital foram apresentadas no Congresso, mas todas acabaram arquivadas.