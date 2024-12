Agência Brasil Chuva intensa e calor elevado marcam a previsão do tempo para esta segunda-feira no Brasil

O Brasil segue com temperaturas elevadas nos próximos dias, com destaque para o Rio de Janeiro (RJ), que pode atingir 35ºC, e São Paulo (SP) , com máxima de 32ºC nesta segunda-feira (9). Ambas as capitais devem enfrentar pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

O Paraná, no entanto, terá o maior volume de precipitação do país, com acumulados superiores a 100 mm/dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "grande perigo" para o estado, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Em Curitiba (PR), as temperaturas variam entre 15ºC e 17ºC.

Para os moradores do Paraná, o Inmet orienta que desliguem aparelhos elétricos e fiquem atentos a possíveis mudanças nas encostas. Em caso de inundação, é recomendado proteger os bens pessoais com sacos plásticos e procurar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Em outras áreas, como o Sul de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e norte de Santa Catarina, a previsão é de chuvas intensas, com volumes entre 50 e 100 mm/dia, além de risco de queda de galhos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Nas capitais de Salvador (BA) e Manaus (AM), as temperaturas devem variar entre 22ºC e 33ºC e 22ºC e 35ºC, respectivamente, enquanto em Brasília (DF, a mínima será de 18ºC e a máxima de 32ºC.

São Paulo

A semana em São Paulo será marcada por um clima instável, com uma área de baixa pressão na costa paulista favorecendo a convergência de umidade e o aumento da formação de nuvens carregadas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista enfrentará diversas pancadas de chuva ao longo dos dias.

Nesta segunda-feira (9), o tempo será nublado, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas. A temperatura mínima será de 19°C, podendo alcançar 32°C durante o dia. Já na terça-feira (10), a nebulosidade será maior, com chuvas e trovoadas, e as temperaturas cairão, variando entre 17°C e 25°C.

Na quarta-feira (11), o dia será ainda mais frio, com mínima de 14°C e máxima de 23°C, e a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuva isolada. Para a quinta-feira (12), espera-se grande variação térmica, com temperaturas variando entre 13°C e 28°C. O sol deve aparecer entre as nuvens, mas também há chance de chuvas isoladas.

A população de São Paulo deve estar atenta às áreas de risco, pois o solo encharcado aumenta o potencial de alagamentos, transbordamentos de pequenos rios e córregos, além de deslizamentos de terra.