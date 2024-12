LOUAI BESHARA / AFP Bashar Al-Assad

Bashar al-Assad e sua família estão em Moscou , anunciaram as agências de notícias russas na noite deste domingo (8), citando uma fonte do Kremlin , depois que o líder sírio foi derrubado por uma ofensiva de uma aliança de rebeldes liderados por islamistas radicais.



“Assad e os membros de sua família chegaram a Moscou. A Rússia lhes concedeu asilo por razões humanitárias”, disse a fonte às agências de notícias TASS e Ria Novosti.

Rebeldes sírios tomam Damasco





A aliança rebelde síria liderada por grupos islamistas anunciou neste domingo (8) que tomou o controle de Damasco em uma ofensiva relâmpago e a queda do regime de Bashar al-Assad , que segundo o presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump, fugiu do país depois de perder o apoio da Rússia.

Dezenas de pessoas saíram às ruas de Damasco , segundo imagens da AFPTV, para celebrar a queda do regime que era controlado há mais de meio século pela mesma família. Várias pessoas pisotearam uma estátua de Hafez al-Assad , pai de Bashar .

Também afirmaram que libertaram todos os prisioneiros "detidos injustamente" e pediram a proteção das propriedades do Estado sírio "livre". Os rebeldes também anunciaram "a fuga" do presidente em uma mensagem no Telegram.



Itamaraty orienta brasileiros a deixar a Síria







O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu nota , na tarde deste sábado (7), informando que acompanha a escalada de violência na Síria, e instando os brasileiros que moram no país a procurar a Embaixada brasileira em Damasco e também que saiam do país.