Reprodução O casal Igor e Rafaela; Mario (canto superior) e Marcelly (canto inferior)





Marcelly , irmã de Igor Peretto e envolvida em sua morte , afirma que a viúva, Rafaela Costa , teria "se pegado" com Thayna Martins , esposa de seu outro irmão, Maurício, quando já era casada com Igor. A informação foi confirmada em uma conversa do advogado Leandro Weissman com Marcelly. "Isso gerava muitos ciúmes no Igor", afirmou o advogado em entrevista ao UOL.

O suposto romance entre Rafaela e Thayna não foi citado por Marcelly nos autos. Segundo o advogado, a cliente entendeu que o fato é anterior ao caso e foi considerado irrelevante para o processo que apura a morte de Igor .

Relembre o caso

O comerciante Igor Peretto foi assassinado no apartamento da irmã, Marcelly, na madrugada do dia 31 de agosto , em Praia Grande ( SP ) . Após uma festa, a dona do apartamento e a cunhada (Rafaela) foram para o local do crime, algumas horas antes da vítima e Mario Vitorino da Silva Neto (marido de Marcelly) chegarem. Rafaela deixou a residência segundos antes da chegada dos dois.

Igor teria descoberto que sua esposa o estava traindo com a irmã e o cunhado no trajeto até o endereço. Brigas teriam acontecido no apartamento que culminaram na morte do comerciante com mais de 11 facadas no corpo.

Marcelly e Mario deixaram o apartamento na manhã do mesmo dia e se encontraram com Rafaela no interior de São Paulo. Após um tempo escondidas, as amigas decidiram se entregar. Mario foi localizado dias depois, escondido na casa de um parente de Rafaela.

A polícia recuperou mensagens e registros telefônicos que reforçam a tese de premeditação do crime. Pesquisas feitas no celular de Rafaela sobre "quanto tempo um corpo demora a feder" foram interpretadas como indícios de envolvimento no planejamento.

Mario confessou o crime

Em depoimento à polícia, Mario confessou ter matado Igor a facadas. Ele se tornou sócio de Igor e de Maurício (outro irmão do comerciante) em uma loja de motos em São Vicente após se casar com Marcelly.

Mario afirmou que Igor e Rafaela enfrentavam problemas conjugais e viviam se separando. Igor insistia na reconciliação mesmo contra a vontade dela. Mario admitiu em depoimento que o seu casamento com Marcelly também estava desgastado. Os dois viviam separados há três meses, período no qual ele revelou ter desenvolvido sentimentos por Rafaela.

Segundo ele, os sentimentos eram recíprocos. Marcelly confirmou ter sido casada com Mario por sete anos, mas que o relacionamento chegou ao fim três meses antes do crime. Rafaela disse em depoimento que seu casamento com Igor durou o mesmo tempo. Juntos, tiveram Theo, filho do casal, atualmente com cinco anos.

Segundo Rafaela, o casamento enfrentava dificuldades e o casal brigava bastante. Ela contou que tomou a decisão de se separar de Igor em 29 de agosto, ou seja, apenas dois dias antes do crime que resultou na morte do comerciante.

Convivência entre os casais

Marcelly afirmou que ambas as famílias mantinham uma convivência próxima. "Nós andávamos sempre juntos, morávamos no mesmo bairro e frequentávamos a casa um do outro", declarou. Ela também contou que, após sua separação, Rafaela se tornou um apoio importante, visitando-a com frequência para que ela pudesse superar o fim do casamento.





O suposto relacionamento de Rafaela com Thayna não consta em nenhum trecho do processo que corre no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) . No documento, o MP-SP descreve o triângulo amoroso envolvendo Rafaela, Mario e Marcelly como a motivação do crime. Depoimentos indicam que Rafaela mantinha um relacionamento extraconjugal com Mario, e também teria tentado se envolver com Marcelly.

Rafaela confirma o relacionamento amoroso com Mario, admitindo que trocou beijos e combinou de dormir junto com ele na noite anterior ao crime. Ela também confessou que tentou beijar e acariciar Marcelly momentos antes da morte de Igor.