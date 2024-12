Rovena Rosa/Agência Brasil Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) precisou ser acionado e utilizou granadas para arrombar a entrada do imóvel

Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi preso na noite desta sexta-feira, após disparar com arma de fogo da cobertura de um edifício de 18 andares, localizado na Rua Joaquim Antunes, no bairro de Pinheiros , zona oeste de São Paulo .

Agentes da Rota identificaram o imóvel onde estava o atirador, Marcelo Berlinck Mariano Costa, de 31 anos, e ordenaram que ele saísse com as mãos para cima. No entanto, Costa não obedeceu às ordens e disparou contra a porta de seu apartamento, atingindo também as portas de outros dois vizinhos. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido.

Diante da resistência, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado e utilizou granadas para arrombar a entrada do imóvel. Após a invasão, o atirador foi detido com o auxílio de um cão policial.

Ferimentos e apreensões





Durante a abordagem, Costa sofreu escoriações no braço esquerdo e precisou ser encaminhado a um hospital, onde permanece internado sob escolta policial.

No interior do imóvel, os agentes encontraram substâncias suspeitas, aparentando ser cocaína, que serão submetidas à perícia. Além disso, um verdadeiro arsenal foi apreendido, incluindo um fuzil, duas carabinas, granadas, mais de 350 munições de diferentes calibres, carregadores de fuzil, coletes à prova de balas e outras armas.

Marcelo Berlinck Mariano Costa foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e porte ou posse ilegal de arma de uso restrito.