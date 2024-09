Reprodução/Instagram Igor Peretto, 27 anos, era irmão do vereador Tiago Peretto





O comerciante Igor Peretto , de 27 anos, irmão do vereador Tiago Peretto (União Brasil) de São Vicente (SP) , foi encontrado morto com sinais de facadas dentro de um apartamento da irmã em Praia Grande, no dia 31 de agosto. A principal hipótese foi de morte após Igor descobrir suposta traição da esposa com o cunhado.

Três pessoas estão sendo investigadas e tidas como principais suspeitos pela Polícia Civil : Rafaela Costa da Silva , viúva de Igor, Marcelly Peretto , irmã dele e dona do apartamento, e Mario Vitorino da Silva , marido de Marcelly. A viúva e a irmã de Igor foram presas por serem suspeitas de ter envolvimento na morte dele, já o cunhado segue foragido.

Ainda não se sabe exatamente quem matou Igor. Até o momento, a informação é de que estavam dentro do apartamento, onde ocorreu o crime, Rafaela Costa (viúva), Marcelly (irmã) e Mario Vitorino (cunhado). A Justiça de Praia Grande (SP) decretou a prisão temporária dos três. As duas mulheres se apresentaram na delegacia na sexta-feira (6).

A polícia abriu inquérito que segue em investigação pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Praia Grande, sob sigilo.

Descoberta de traição

Reprodução O casal Igor e Rafaela; Mario (canto superior) e Marcelly (canto inferior)





Tanto o advogado de Rafaela quanto o vereador Tiago Peretto afirmaram que Igor havia descoberto a traição da esposa com Mario Vitorino. De acordo com publicações feitas pelo parlamentar, imagens de segurança mostraram que eles estiveram reunidos com Igor horas antes dele ser encontrado sem vida sozinho no apartamento.

Segundo o advogado da viúva, Marcelo Cruz, no dia do crime a cliente saiu do apartamento antes da chegada de Igor, pois ficou com medo da reação do companheiro que havia descoberto um caso entre ela e Mario. "Ela infelizmente confessa que houve um adultério, muito embora estivesse relativamente separada dele [Igor]. Mas o ponto principal é que, lamentavelmente, a vítima pegou uma ligação que ela [Rafaela] tinha feito para o autor do crime [Mario] e, em face disso, desencadeou a confusão dentro da residência. Mas, ela não participou de nenhum ato dentro daquela residência", explicou.

O que aconteceu no apartamento?

A síndica do prédio, que não teve o nome divulgado, disse para a polícia que tocou várias vezes a campainha do apartamento da irmã de Igor Peretto, após ouvir barulho e gritos, mas que não foi atendida. Ela acrescentou que, diante disso, olhou as câmeras de monitoramento do edifício.

Em seu relato, contou que por volta das 4h37, Marcelly Peretto, chegou ao imóvel acompanhada da esposa de Igor, Rafaela Costa. Mais ou menos às 5h40, Mario e Igor chegaram ao local e solicitaram ao porteiro da noite autorização para entrar no condomínio, que teria sido negada. Os dois só acessaram o prédio após a liberação da irmã de Igor, a dona do apartamento.

Por volta das 7h30, a polícia foi acionada para uma ocorrência de desentendimento no local; havia sinais de sangue no corredor. Os PMs informaram à Polícia Civil que acreditaram que a vítima estava com a esposa dentro do apartamento e decidiram, com a ajuda de chaveiro, realizar a abertura da porta.

Assim que a porta do apartamento foi aberta, os policiais encontraram o corpo de Igor caído em um quarto, próximo da janela. O imóvel estava revirado e com marcas de sangue, o que demonstra, de acordo com os policiais, que houve luta corporal.

Relação próxima entre viúva e irmã

Rafaela e Marcelly têm uma série de vídeos publicados nas redes sociais que mostram uma relação próxima. Em entrevista ao g1, o advogado de Marcelly, Leandro Weissmann, informou que as mulheres se beijaram pela primeira vez no imóvel antes do assassinato de Igor. Ele disse também que elas se consideravam melhores amigas.

“De acordo com a Marcelly, elas estavam muito bêbadas e Rafaela já tinha investido algumas vezes para cima dela. Nesse dia, que ela estava muito bêbada, a Rafaela a agarrou [...]. Deu um beijo e passou a mão no corpo dela”, contou o advogado da irmã de Igor.

Por meio do TikTok, Rafaela publicou dezenas de vídeos em que mostrava uma relação próxima com a cunhada, incluindo alguns vídeos publicados dias antes do crime.

Em entrevista concedida à Record antes de se entregar, Rafaela contou que pouco antes da morte do comerciante, ela e Marcelly acabaram trocando alguns beijos e carícias no apartamento. Na mesma noite, Rafaela havia combinado de se encontrar com Mário.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Segundo o advogado de Rafaela, a viúva “forneceu todas as informações necessárias à investigação. Ela, pelo que se verificou, não omitiu nada que tenha ocorrido, até mesmo sobre esse ponto”.

Mario segue foragido

Matheus Croce/TV Tribuna Interior do carro encontrado tinha vestígios do que aparenta ser sangue



































De acordo com a TV Tribuna, o carro que teria sido usado por Mario Vitorino na fuga do local do crime foi encontrado por policiais civis de Praia Grande perto de uma agência dos Correios em Pindamonhangaba. Após passar por perícia, o veículo foi levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande na noite de quinta-feira (5).





As imagens gravadas pelo repórter da TV Tribuna, mostram que o câmbio e o banco tinham marcas aparentes do que pode ser sangue. Uma garrafa com marcas parecidas também foi encontrada jogada no chão do veículo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .