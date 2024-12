Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador avaliou o desempenho de Guilherme Derrite no cargo como positivo

Após novos episódios de violência policial em São Paulo , o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reafirmou sua confiança no secretário da Segurança Pública , Guilherme Derrite ( PL ) nesta quarta-feira (4).

Durante viagem a Brasília , Tarcísio foi questionado sobre a permanência de Derrite no cargo e se avaliava o desempenho do secretário como positivo.

"Olha os números que você vai ver que está [fazendo um bom trabalho]", respondeu o governador. Ao ser pressionado pela imprensa, repetiu: "Olha as estatísticas". Tarcísio, no entanto, não especificou quais dados utilizava como referência.

A declaração ocorreu enquanto o governador estava na capital federal para receber uma medalha da Câmara dos Deputados, em meio à repercussão de casos recentes de violência envolvendo policiais militares em São Paulo.

Caso de jovem arremessado de ponte





Entre os episódios que ganharam destaque, está o de um jovem de 25 anos, arremessado de uma ponte por um policial militar na Zona Sul de São Paulo. Tarcísio minimizou o impacto do caso, afirmando que a vítima não morreu e sofreu apenas ferimentos leves.

"O que aconteceu foi muito ruim, vamos tomar providência", disse.



Em uma postagem nas redes sociais, Tárcisio reforçou os elogios ao trabalho da polícia militar e voltou a afirmar que os casos serão investigados.







Casos recentes de violência policial

Nos últimos dias, denúncias de abuso de autoridade e letalidade policial têm mobilizado autoridades e entidades de direitos humanos. No domingo (1º), um vídeo flagrou um policial militar jogando um jovem em um córrego durante abordagem no bairro Vila Clara, também na Zona Sul da capital.

Outro caso que veio a público na segunda-feira (2) envolve a execução de Gabriel Renan da Silva Soares, 26 anos, registrada por câmeras de segurança. O crime ocorreu em 3 de novembro no estacionamento de um mercado no Jardim Prudência, também na Zona Sul.





Gabriel havia furtado quatro pacotes de sabão. O policial militar Vinicius de Lima Britto, que estava no caixa, percebeu o furto, sacou a arma e disparou várias vezes contra o jovem, atingindo-o pelas costas enquanto ele tentava fugir. Gabriel morreu no local, com 11 perfurações no corpo, segundo o boletim de ocorrência.

Aumento expressivo na letalidade policial





Dados do Ministério Público revelam um aumento de 46% nas mortes causadas por policiais militares no estado de São Paulo até 17 de novembro deste ano, em comparação com 2022.

De janeiro a 17 de novembro, 673 pessoas foram mortas por policiais militares no estado. Destas, 577 mortes ocorreram enquanto os policiais estavam em serviço e 96 durante o período de folga. Em média, duas pessoas são mortas por dia por policiais militares durante a gestão Tarcísio de Freitas.