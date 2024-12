Montagem iG - Fotos: Reprodução PM é flagrado jogando homem em rio na Zona Sul de SP

Quatro policiais militares foram flagrados jogando um homem de uma ponte no bairro Vila Clara, localizado na Zona Sul em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (2). De acordo com a Corregedoria da Polícia Militar, treze agentes envolvidos direta ou indiretamente no episódio já foram identificados e afastados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos agentes levantando uma moto que está no chão. Em seguida, outros dois militares se aproximam. Então, um quarto agente aparece segurando o homem, que seria o motociclista abordado, pela camiseta. Em seguida, ele se aproxima da ponte e joga o homem no rio.

Veja o vídeo da matéria do g1 sobre o caso:





Segundo a Polícia Militar , os agentes seriam do 24º BPM de Diadema, na Grande São Paulo, e teriam perseguido a moto até a Zona Sul de São Paulo, na Cidade Ademar.

O agente que arremessou o homem é da equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam). A vítima não morreu, mas não há informações sobre o seu estado de saúde e nem para onde ela foi após o ocorrido.

"A ação não encontra respaldo nenhum entre os procedimentos operacionais da Polícia Militar", afirmou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite, em comunicado ao O Globo. Ele também disse que ordenou o "afastamento imediato de todos os policiais envolvidos" e abertura de um inquérito na Corregedoria.

"Ações isoladas não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo", declarou o secretário.

Nota da SSP

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que "a Polícia Militar repudia veementemente a conduta ilegal adotada pelos agentes públicos no vídeo mostrado. Assim que tomou conhecimento das imagens, a PM instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar os fatos e responsabilizar os policiais envolvidos nessa ação inaceitável".

"Todos os policiais que estavam em serviço na área identificada foram convocados e já estão sendo ouvidos. A instituição reitera seu compromisso com a legalidade, sem tolerar qualquer desvio de conduta", finaliza o comunicado.