O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "Perigo" para chuvas intensas no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil nesta quarta-feira (4). Além disso, um alerta de "Perigo Potencial" foi estabelecido para 20 estados e o Distrito Federal. Embora a previsão de chuvas tenha se intensificado desde o fim de semana, não há alertas graves relacionados a alagamentos ou grandes acúmulos de precipitação, a não ser no litoral de São Paulo (veja abaixo).

De acordo com o Inmet, uma faixa que vai da região Norte à Sul do país continuará em atenção devido ao "Perigo Potencial" de chuvas fortes. Os estados de Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Pará, Tocantins, Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba , além de pequenas regiões do interior de Recife e o Distrito Federal , devem enfrentar chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.

O alerta de "Perigo", representado pela cor laranja, atinge estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo . Este aviso prevê chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos fortes de 60 a 100 km/h, risco de queda de granizo, danos em plantações, queda de árvores, possibilidade de corte de energia elétrica e alagamentos.

Além das chuvas, as temperaturas no Centro-Oeste e Sudeste devem registrar uma queda nesta quarta-feira (4). Após uma sequência de dias de calor extremo, as máximas devem ficar na faixa dos 30°C ou até abaixo dessa marca nas áreas afetadas pelos alertas de chuva.

SP em atenção

A frente fria que se desloca pelo litoral provocou um grande volume de chuva nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nesta terça-feira (3), e a previsão é de que as condições persistam nesta quarta-feira (4), com maior intensidade em uma faixa que vai do litoral norte de São Paulo, passando pelo Vale do Paraíba até a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Para essa região, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um alerta de alto risco geológico e hidrológico, com possibilidade de deslizamentos de terra em áreas de risco, além de alagamentos e enchentes. A previsão de pancadas de chuva entre 50 e 100 mm por dia, somada ao solo já encharcado pelas precipitações dos últimos dias, aumenta significativamente o risco de desastres naturais.

De acordo com o Climatempo, a previsão de chuva para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é de 113,8 mm nesta quarta-feira, enquanto em São Sebastião, o acumulado pode chegar a 87,2 mm. A tendência é de chuvas fortes ao longo de todo o dia na região.

Por conta dessa previsão, a CCR RioSP informou que está monitorando a situação na rodovia Rio-Santos (BR-101), entre Ubatuba e Paraty, e pode realizar interdições na pista, caso seja necessário, para garantir a segurança dos motoristas.

Além dessa faixa, o Cemaden também indicou risco moderado de deslizamentos em uma área ainda maior, que abrange toda a região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, o norte fluminense, a zona da mata mineira e o sul do Espírito Santo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a previsão para a quarta-feira na capital paulista é de tempo instável, com chuvas intermitentes ao longo do dia, mas sem grandes volumes de precipitação. "A nebulosidade diminui um pouco, o sol aparece sem predominar em alguns momentos, mas as temperaturas não sobem muito. A mínima será de 17°C na madrugada, com a máxima em torno de 20°C à tarde", informa o CGE.

Nos municípios do centro-norte paulista, o dia também será chuvoso, embora com precipitações menores do que no litoral norte. A previsão é de chuvas entre 20 mm e 25 mm, com temperaturas máximas que podem atingir os 26°C.

Com o enfraquecimento da frente fria, as chuvas devem diminuir durante a noite desta quarta-feira (4), e a quinta-feira (5) começará com uma madrugada nublada e algumas chuvas isoladas, segundo o CGE. A temperatura mínima prevista para a capital paulista é de 17°C, com vento de sudeste contra a costa paulista, o que causará uma leve sensação de frio nas primeiras horas do dia.

No entanto, a presença do sol entre muitas nuvens deve elevar a temperatura durante a tarde de quinta-feira, com a máxima alcançando os 24°C. Já na sexta-feira (6), os termômetros podem marcar até 31°C, e no sábado (7), as temperaturas podem chegar aos 33°C.