Montagem iG - Fotos: Reprodução PM é flagrado jogando homem em rio na Zona Sul de SP

O policial militar que arremessou um homem em um córrego na zona sul de São Paulo declarou, em depoimento à Corregedoria , que sua intenção era apenas imobilizá-lo após uma suposta resistência à abordagem policial.

De acordo com o PM , o objetivo era jogá-lo no chão, não do muro. As informações do depoimento foram obtidas pela CNN por meio de fontes ligadas à cúpula da Polícia Militar .

Investigação e depoimentos

Além do autor da ação, outros 12 policiais militares, que também participaram da ocorrência e foram afastados , compareceram à Corregedoria. No entanto, decidiram "se reservar ao direito" de permanecer em silêncio durante os questionamentos. Todos estavam acompanhados de seus advogados.

Os 13 PMs seguem afastados e cumprem expediente na própria Corregedoria, onde participam de aulas sobre temas relacionados a Direitos Humanos.

Entenda o caso

Quatro policiais militares foram flagrados jogando um homem de uma ponte no bairro Vila Clara, localizado na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (2). De acordo com a Corregedoria da Polícia Militar, treze agentes envolvidos direta ou indiretamente no episódio já foram identificados e afastados.

A gravidade do episódio levou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, a condenarem publicamente a conduta do policial.