Reprodução / X Caso de abuso aconteceu dentro de avião, e homem foi detido pela PF ao pousar





A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (2) um homem suspeito de abusar de um adolescente dentro de um voo. A vítima viajava com os pais, que se sentavam separados, e o homem foi preso na aterrizagem.

O voo ia de São Paulo para Belem do Pará, e chegou por volta das 1h. O suspeito foi retirado de dentro da aeronave por plantonistas da PF no aeroporto, e encaminhado diretamente para prisão.

Jovem abusado em avião

De acordo com relatos, a vítima é menor de idade e voava com os pais, mas sentados longe um do outro. O adolescente estava ao lado de um desconhecido, que tentou abusar dela.

Percebendo a situação, o menor levantou e foi até os pais, relatando o que aconteceu. O pai dela se irritou com a situação e enfrentou o suspeito, e os dois começaram a discutir.

O homem acabou trancado dentro do banheiro do avião porque outros passageiros tentaram agredir o suspeito.

Prisão de suspeito de abuso

O homem foi retirado da aeronave e preso em flagrante logo após o pouso. Foi levado para Central de Custódia Provisória da Marambaia (CCP Marambaia), em Belém, e o Ministério Público Federal (MPF) aplicou uma fiança de R$ 28,2 mil nesta terça-feira. A nota do MPF diz:

"O valor elevado da fiança não teve como foco prioritário a capacidade econômica do acusado, mas sim a necessidade de assegurar a vigência da norma penal diante da gravidade da conduta, reforçar a credibilidade da justiça e demonstrar o compromisso do Judiciário com a proteção dos valores fundamentais do processo penal.”

O juiz responsável pelo caso determinou diversas restrições para o suspeito, como:

Proibição de contato com a vítima e familiares; Monitoração eletrônica; Recolhimento domiciliar noturno; Proibição de uso de qualquer transporte público.