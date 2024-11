Divulgação / Corpo de Bombeiros Pessoas tentam subir ribanceira após ônibus cair em serra

A Prefeitura de União dos Palmares (AL) informou, neste domingo (24), que o ônibus que caiu em uma ribanceira na Serra da Barriga, deixando pelo menos 18 mortos , era terceirizado e estava com todas as vistorias em dia , tendo sido recentemente inspecionado. A Polícia de Alagoas já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente.

Em comunicado, a prefeitura afirmou que está totalmente empenhada em prestar socorro às vítimas e minimizar os impactos da tragédia. "Por determinação do prefeito Kil de Freitas, todas as circunstâncias do ocorrido estão sendo rigorosamente investigadas, para que as responsabilidades sejam devidamente esclarecidas", disse a nota.

O ônibus escolar, cedido pela prefeitura, estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde ocorre o projeto Pôr do Sol na Serra, evento que traz atrações culturais e artísticas todos os domingos de novembro.

O governo de Alagoas confirmou que o número de mortes pode ser alterado nesta segunda-feira, com a retomada das operações de resgate nas primeiras horas da manhã, devido às dificuldades de acesso ao local. O estado decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas.

Reações sobre o acidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o acidente e assegurou que o governo federal prestará todo o apoio necessário às autoridades estaduais. “Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas”, disse Lula.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também expressou pesar pela tragédia, especialmente "em um mês tão importante para o país, o mês da Consciência Negra", e prestou solidariedade às famílias afetadas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), natural de Alagoas, declarou que o estado está profundamente consternado e entristecido com o acidente.