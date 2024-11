Divulgação / Corpo de Bombeiros Pessoas tentam subir ribanceira após ônibus cair em serra





Um ônibus escolar levando cerca de 50 pessoas caiu na Serra da Barriga, Alagoas , na tarde deste domingo (24). O acidente foi Zona da Mata, em União dos Palmares. 17 pessoas morreram no local e cerca de 30 foram levadas ao hospital.

O ônibus fazia uma excursão da prefeitura para cidadãos assistirem ao pôr-do-sol no Parque Memorial Quilombo. O passeio é parte do projeto Pôr do Sol na Serra , com atrações artísticas e culturais, e acontece todos os domingos do mês de novembro. É uma forma de celebrar mês na Consciência Negra na área onde ficou o Quilombo de Palmares.

O veículo apresentou uma falha mecânica e fez o motorista perder controle. O veículo caiu de uma ribanceira bastante íngreme e com mais de 20 metros, parando em uma área de mata.

A área que o ônibus parou é de difícil acesso, devido à ribanceira e à mata, o que dificultou o resgate. Os bombeiros precisaram de 29 agentes, dez veículos de resgate terrestre e um helicóptero para as operações iniciais.

A prefeitura de União dos Palmares e o governo de Alagoas declararam luto oficial de três dias pelas vítimas.

Vítimas de acidente com ônibus em Alagoas

O governo do Estado divulgou mais de um número de mortos . Primeiro, foram confirmadas 23 mortos, mas durante a noite retificarem o número para 17 (esta é a informação oficial às 20h27 do domingo).

Além disso, estima-se que 29 pessoas foram resgatadas e levadas para o Hospital Regional da Mata. Algumas dessas vítimas eram crianças e adolescentes.

Os hospitais próximos se mobilizaram para prestar socorros. A equipe médica de primeiros socorros pediu disponibilização de 21 leitos de UTI pediátrica e três de UTI adulta.

Gestante morre

Uma das vítimas socorridas foi uma mulher grávida. Ela foi socorrida e chegou ao Hospital Regional da Mata, onde morreu.