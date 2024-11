Reprodução/Instituto Gremar Momento em que o elefante-marinho-do-sul retorna ao mar





Um elefante-marinho-do-sul que foi encontrado encalhado na Praia das Astúrias , em Guarujá ( SP ) no último dia 13, estava sob cuidados do Instituto Gremar desde então. O animal voltou para a natureza na quarta-feira (20), e o momento foi registrado pelos cuidadores.

Segundo o Gremar, Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), no momento do resgate a fêmea de cerca de 2 metros pesava aproximadamente 200 kg, o que é considerado abaixo do normal. Ela demonstrava sinais de exaustão e tinha alterações nos exames de sangue iniciais.

Assista ao momento em que o elefante-marinho volta ao mar:





Não foram encontradas lesões aparentes no corpo do animal, somente algas e epibiontes – organismos que vivem sobre outros seres vivos. De acordo com o instituto, a equipe optou por realizar a translocação do animal para um local mais reservado na cidade, a Praia do Monduba , onde não há muitos turistas.

Operação de deslocamento

A transferência aconteceu no dia 14, com ajuda do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), da Polícia Militar Ambiental, da Guarda Civil Municipal e do Exército Brasileiro, já que a praia fica em área militar.

O animal foi mantido em um recinto provisório construído no local para que pudesse completar o atendimento terapêutico. Lá, foi monitorado e medicado antes de retornar ao mar.Nos últimos dias de cuidados, foram feitos novos exames de sangue e os resultados mostraram melhorias consideráveis.





O elefante-marinho também ficou mais reativo durante os tratamentos, o que levou a equipe a achar que a fêmea estava pronta para voltar ao mar. Na quarta-feira (20), o recinto foi aberto para que o elefante-marinho saísse quando se sentisse à vontade, o que aconteceu por volta das 13h.