Reprodução/TRE-RN Apenas duas cidades tiveram segundo turno no litoral paulista

Os eleitores de Santos e Guarulhos foram às urnas no segundo turno das eleições municipais de 2024 neste domingo (27).

Em Santos, o atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), foi reeleito com 53,37% dos votos válidos, ficando à frente de Rosana Valle (PL), que atingiu 46,63%.



Já no Guarujá, Farid Madi (Podemos) foi eleito com 55,38% dos votos, superando o seu adversário Raphael Vitiello (PP), que conquistou 44,62% do eleitorado da cidade.

Veja os resultados:



Santos

Rogério Santos (Republicanos): 53,37%

Rosana Valle (PL): 46,63%

Guarujá

Farid Madi (Podemos): 55,38%

Raphael Vitiello (PP): 44,62%

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso c anal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .