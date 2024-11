REPRODUÇÃO/G1 Presidente da França, Emmanuel Macron foi visto correndo na orla de Ipanema





O presidente da França, Emmanuel Macron , foi flagrado correndo na Praia de Ipanema , na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (19). O líder francês está na cidade para a reunião da Cúpula de Líderes do G20 , que acontece na segunda (18) e na terça (19).

Em registro feito pelo g1, Macron sorriu e acenou para a câmera, sem interromper a atividade física junto de seus seguranças. O presidente está hospedado em Copacabana e, se tiver se deslocado a pé, ele percorreu pelo menos 3 quilômetros por volta das 7h da manhã.





O líder francês e outros chefes de estado participarão do encerramento da Cúpula do G20 no Museu de Arte Moderna (MAM) , nesta terça (19), no qual o presidente Lula passará o comando do grupo para o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa .

Passeios pelo Rio de Janeiro

Na noite de segunda (18), Macron jantou no restaurante Empório Jardim, localizado no palacete da Casa Firjan, em Botafogo. O presidente já havia sido visto passeando de terno e gravata pela orla de Copacabana na noite de domingo (17). Na oportunidade, pessoas que estavam passando o reconheceram e tiraram fotos com o francês.

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, também saiu para passear pelo Rio e foi de bondinho até um restaurante em Santa Teresa, na Região Central. Ele ainda correu na orla da praia de Copacabana.





De acordo com o g1, a maioria dos chefes de estados está hospedada no bairro da praia mais famosa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (19), representantes da comitiva da Indonésia aproveitaram para tirar uma foto na estátua do piloto Ayrton Senna, que fica na orla de Copacabana.