Reprodução/Canal Gov Lula discursa sobre mudanças climáticas na 3ª sessão da Cúpula do G20

Nesta terça-feira (19), durante seu discurso na 3ª sessão da cúpula de líderes do G20, com o tema “Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética” , o presidente Lula (PT) criticou o negacionismo climático e fez uma provocação aos representantes presentes, ressaltando que os países membros do grupo são responsáveis por 80% das emissões de gases do efeito estufa.

"Não há mais tempo a perder. O G20 é responsável por 80% das emissões de gases do efeito estufa", disse o mandatário.

Lula fez um apelo aos demais líderes do bloco para anteciparem suas metas de neutralidade de emissões de gases estufa "de 2050 para 2040 ou até 2045".

"Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipem suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir ambição dos demais", disse Lula.

"Aos países em desenvolvimento, faço um chamado para que suas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas, em inglês) cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa", continuou.

Além disso, o mandatário ressaltou a meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, destacando a queda de 45% na destruição das matas nos últimos dois anos, e motivou a comunidade internacional "a fazer a sua parte" no combate às mudanças climáticas.

"Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global", declarou. "Os oceanos são outro importante regulador climático e fonte potencial de soluções. Eles também devem ser objeto prioritário das nossas preocupações".

COP30 em Belém será a COP "da virada", diz Lula

O presidente citou as discussões sobre as mudanças climáticas na COP29 em Baku, no Azerbaijão, afirmando que "não podemos adiar para Belém a tarefa de Baku", e que a próxima edição do evento em solo brasileiro será a "COP da virada".

"A esperança renasce a cada compromisso e ato de coragem em defesa da vida e da preservação das condições em que ela nos foi dada", disse.