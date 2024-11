Ricardo Stuckert/PR Lula também terá conversas com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) tem uma agenda diplomática intensa com pelo menos dez encontros bilaterais confirmados durante a Cúpula do G20 , que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro .

Entre os líderes que se reunirão com Lula estão o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, o francês Emmanuel Macron , a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni , e o recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido , Keir Starmer .

Além desses, Lula também terá conversas com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Outras reuniões estão previstas com os líderes do Japão, Malásia, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Agenda presidencial



As conversas bilaterais começam já neste sábado (16), quando Lula se encontrará com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ambos participarão juntos do encerramento do G20 Social. No domingo (17), véspera do início oficial da cúpula, o presidente brasileiro reservou a maior parte do dia para as reuniões reservadas com líderes internacionais.

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, a agenda ainda está sendo finalizada e pode sofrer alterações nos próximos dias.

No sábado, Lula também pretende prestigiar o Aliança Global Festival, evento cultural criado para impulsionar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, prioridade do Brasil à frente do G20. Dezenas de estrelas da música brasileira estarão reunidas em shows gratuitos na Praça Mauá, a partir das 17h.

A ideia do festival é aproveitar o poder transformador das expressões artísticas para consolidar uma mensagem sobre o compromisso do país de construir uma rede colaborativa e de impacto duradouro, envolvendo países, organizações e cidadãos na luta pela segurança alimentar.

A agenda do presidente segue no domingo (17) com participação de reuniões bilaterais e da Plenária dos Prefeitos do Urban 20 (U20), no Armazém da Utopia, na capital fluminense. O evento receberá prefeitos e delegações de mais de 100 cidades para debates sobre soluções urbanas e o futuro das cidades, em meio aos desafios climáticos.

Os encontros do U20 abordarão os temas prioritários do G20, destacando a perspectiva dos governos locais. Os três principais eixos de discussão são a inclusão social e combate à fome e pobreza, transição energética e enfrentamento às mudanças climáticas, e a reforma das instituições de governança global.

A agenda continua na segunda (18) e terça-feira (19), quando o presidente Lula presidirá a Cúpula de Líderes do G20. Além de 19 países dos cinco continentes (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), integram o fórum a União Europeia e a União Africana. O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.

A agenda terá fim na manhã de terça-feira, quando ocorre a terceira e última sessão substancial dos líderes, para tratar sobre desenvolvimento sustentável e transição energética.

Na sequência, haverá a sessão de encerramento da Cúpula e a transmissão da presidência do Brasil para a África do Sul, que preside o G20 a partir de 1º de dezembro. No mesmo dia, Lula terá reuniões bilaterais e concederá uma entrevista coletiva à imprensa, no final da tarde.



Encontro com Xi Jinping

Após o encerramento do G20 no Rio de Janeiro, Lula receberá o presidente chinês Xi Jinping em Brasília, reforçando a parceria estratégica entre Brasil e China, o maior parceiro comercial do país.

Reuniões bilaterais confirmadas até agora:

- Joe Biden – Presidente dos Estados Unidos

- Emmanuel Macron – Presidente da França

- Giorgia Meloni – Primeira-ministra da Itália

- Keir Starmer – Primeiro-ministro do Reino Unido

- Narendra Modi– Primeiro-ministro da Índia

- Abdel Fattah Al-Sisi – Presidente do Egito

- Anwar Ibrahim – Primeiro-ministro da Malásia

- Shigeru Ishiba – Primeiro-ministro do Japão

- Cyril Ramaphosa – Presidente da África do Sul

- Mohammed bin Zayed Al Nahyan – Primeiro-ministro dos Emirados Árabes

- António Guterres – Secretário-geral da ONU

- Ursula von der Leyen – Presidente da Comissão Europeia

O G20 deste ano no Brasil contará com a presença de 55 líderes mundiais e chefes de organizações internacionais, consolidando o país como protagonista no cenário global.