Wikkicomons / Lukaas Avenida Paulista, em São Paulo - capital

Os próximos dias na Grande São Paulo devem ser de sol e temperaturas elevadas, com poucas chances de chuvas , de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

A partir desta segunda-feira (18), os termômetros vão oscilar entre mínimas de 18°C e máximas de até 31°C, com índices de umidade próximos aos 40%. A tarde deve ser mais abafada, com aumento da nebulosidade no final do dia, mas sem previsão de chuvas. O sol predominará até quinta-feira (21), com as temperaturas chegando à casa dos 30°C.

Na terça-feira (19), o tempo será semelhante ao de hoje, com mínimas de 16°C de madrugada e máxima de 31°C. A umidade relativa do ar deve cair ainda mais, chegando aos 35% durante o dia. O cenário será de muito sol, seguido pela chegada da brisa marítima à tarde.

Na quarta-feira (20), a previsão é de que o calor aumente ainda mais, com a máxima podendo chegar aos 33°C na região metropolitana. No entanto, a partir da tarde, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para a possibilidade de pancadas isoladas de chuva devido ao calor intenso.

Mudança de clima a partir de sexta-feira (22)

A partir de quinta-feira (21), a previsão é de que a chuva se torne mais consistente, diminuindo a temperatura para uma máxima de 27°C, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas. Sexta-feira (22) será marcada por chuvas fortes e temporais durante a tarde e à noite, com a temperatura caindo para uma variação entre 19°C e 22°C, trazendo alívio para o calor intenso dos dias anteriores.

A chuva continuará com força no sábado (23), com máximas não ultrapassando os 20°C. No domingo (24), o tempo deve voltar a abrir, com o sol voltando a aparecer, mas as temperaturas não devem passar dos 22°C.

Até domingo (17), a capital paulista já acumulou 117,5 mm de chuva, o que corresponde a 86,6% da média de 135,7 mm esperada para o mês de novembro. O restante da previsão para o mês sugere que a capital pode atingir os valores esperados, com um padrão de chuvas isoladas até o final da semana.

Previsão para o litoral e interior

No litoral paulista, a previsão é similar à da capital, com temperaturas levemente mais baixas, variando entre 17°C e 26°C até quinta-feira (21). Já na sexta-feira (22), com as chuvas mais fortes, a temperatura deve cair para 24°C. No sábado e domingo, as máximas não devem passar de 22°C.

No interior do estado, o clima será diferente. Em Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Bauru, a previsão é de chuvas mais intensas já a partir de quarta-feira (20), mas o calor continuará, com máximas próximas aos 30°C. Para as regiões de Campinas, região metropolitana e leste do estado, o tempo será semelhante ao da capital paulista, com sol e calor até quinta-feira (21) e mudanças no clima a partir de sexta (22).