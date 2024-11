Agência Brasil Lula inicia agenda do G20





O encontro de líderes do G20 , sob a presidência do Brasil pela primeira vez, começa nesta segunda-feira (18) no Rio de Janeiro , com foco no combate à fome , à mudança climática e na reforma das instituições globais . O evento, que vai até terça-feira (19), reúne líderes de 19 países, além de representantes da União Europeia e da União Africana , no Museu de Arte Moderna. Diplomatas discutem os termos de uma declaração conjunta, com impasses em temas como o conflito entre Rússia e Ucrânia , a taxação de grandes fortunas e a mudança climática.

O Brasil prioriza a implementação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com metas como alcançar 500 milhões de pessoas com transferências de renda e expandir as merendas escolares para mais 150 milhões de crianças. A reforma da governança global, especialmente no Conselho de Segurança da ONU, também é parte da agenda do governo Lula. Além disso, o Brasil lançou iniciativas como o G20 Social, envolvendo a sociedade civil.

A agenda do G20 inclui discussões sobre desenvolvimento sustentável, reforma da governança global e reuniões bilaterais, incluindo uma entre Lula e Joe Biden , presidente dos EUA. Na terça-feira (19), Lula receberá o presidente chinês, Xi Jinping , para uma visita de estado. No domingo (17), Lula também discursou no fórum Urban 20, defendendo mais financiamento para ações climáticas em cidades do Sul Global.