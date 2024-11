Reprodução Apóstolo Rina





Rinaldo Seixas Pereira , conhecido como Apóstolo Rina , fundador da I greja Bola de Neve , faleceu na noite deste domingo (17), aos 52 anos, após um acidente de moto na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo . A notícia foi confirmada pelo perfil oficial da igreja.

Em um comunicado divulgado no Instagram, a Bola de Neve expressou profunda tristeza pela perda: "Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo". A nota ainda destacou o legado deixado por Rina e pediu orações por sua família e pela comunidade da igreja, prometendo divulgar em breve detalhes sobre o velório e sepultamento.

Rinaldo Seixas nasceu em 15 de abril de 1972, filho de Lídia Colomietz e de Rinaldo Pereira, o Bolinha. Sobrevivendo a uma grave hepatite na infância, Rina dedicou sua vida à fé cristã, iniciando sua jornada na Igreja Renascer, onde liderava o Ministério de Evangelismo, focado principalmente em ações para jovens. Em 2000, ele fundou a Igreja Bola de Neve, que rapidamente se expandiu pelo Brasil e pelo exterior, acumulando mais de 300 unidades em países como Portugal, Colômbia, Uruguai, África e Canadá, com um público estimado de 650 mil fiéis.

Além de líder religioso, Rina era autor de livros como 'Unidos pelo Casamento', 'Código de Honra' e 'Apenas Creia', e atuava como diretor do Instituto Global de Formação da Liderança. Ele deixa a esposa, pastora Denise Seixas, e quatro filhos: Nathan, Rininha, Raquel e Renan.