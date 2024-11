Reprodução Zumbi dos Palmares

O 20 de novembro de 2024 marca a estreia do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o Brasil. A data foi oficialmente sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023, após aprovação do Congresso Nacional, e agora será comemorada anualmente em todo o território nacional.

O feriado tem como objetivo promover a reflexão sobre a história da escravidão, a resistência dos negros e a valorização da cultura afro-brasileira.

A data celebra Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil durante o período colonial. O Quilombo dos Palmares, localizado na atual Serra da Barriga, em Alagoas, foi um importante símbolo de resistência à escravização negra no país. A morte de Zumbi, no dia 20 de novembro de 1695, é um marco na história do Brasil, representando a luta pela liberdade e contra a opressão. A sua figura tornou-se um ícone de resistência, liberdade e autonomia para os negros no país.

Significado do Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é mais do que uma simples data comemorativa; é uma oportunidade de reflexão sobre a luta contra o racismo, as injustiças sociais e a valorização das contribuições culturais dos negros ao Brasil. A data busca também promover a educação sobre a história da escravidão, a desigualdade racial e a importância da preservação da memória histórica dos negros no país.

Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no atual estado de Alagoas. Batizado com o nome de Francisco, Zumbi tornou-se uma figura central na luta contra a escravidão, sendo considerado um dos maiores heróis nacionais do Brasil. Ele foi criado no Quilombo dos Palmares, uma comunidade que, na sua época, abrigava cerca de 20 mil pessoas – maior do que muitas cidades do Brasil colonial. Palmares foi um dos maiores quilombos da América Latina e uma verdadeira fortaleza de resistência contra a escravização dos negros.

Zumbi entrou para a história como o líder que, após a morte de seu tio, Ganga Zumba, assumiu o comando de Palmares e lutou intensamente contra as tropas coloniais que tentavam destruir o quilombo. Sob sua liderança, Palmares resistiu por mais de 15 anos, enfrentando diversas expedições militares. O quilombo era uma comunidade autossustentável, com atividades econômicas como agricultura coletivizada, pecuária, metalurgia e artesanato.