O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro no Brasil . A data faz referência a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares, à época construído na região da Capitania de Pernambuco, que hoje abriga os estados de Pernambuco e Alagoas, na Região Nordeste.

A data da morte de Zumbi foi eleita pelo Movimento Negro Unificado, durante um congresso realizado em São Paulo contra a Discriminação Racial em 1978. Eles escolheram a figura do líder dos quilombolas como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil. Dessa forma, o 20 de novembro se tornou uma data importante na luta dos negros contra a opressão em território brasileiro.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Zumbi foi um líder quilombola, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior do período colonial. Zumbi nasceu na então Capitania de Pernambuco, região hoje que pertence ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas.

Segundo historiadores, ele era um guerreiro e, além dos negros, também lutava pelos camponeses, índios e outras minorias. Em 20 de novembro, Zumbi, aos 40 anos, foi traído por um de seus companheiros e morto pelo capitão Furtado de Mendonça.





O que representa o Dia da Consciência Negra?

O Dia da Consciência Negra é significativo para reconhecer a importância dos africanos e seus descendentes no Brasil. A data também suscita questões sobre o combate ao racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão de negros na sociedade e a promoção da cultura afro-brasileira.

Veja onde será feriado estadual

Alagoas

Amapá

Amazonas

Mato Grosso

Rio de Janeiro

São Paulo

Já no Distrito Federal, em Brasília, o Dia da Consciência Negra é ponto facultativo. A única capital fora dos seis estados que também aderiu ao feriado é Boa Vista (RR).