Um carro alugado pelo governo federal para transportar equipes durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro , que havia sido roubado na noite de sábado (16), foi recuperado pela Polícia Militar em menos de 24 horas.

O Corolla branco, que fazia parte da frota utilizada para o evento internacional, foi localizado no Complexo do Chapadão, na Zona Norte da cidade, com o auxílio do setor de inteligência da corporação.

O roubo ocorreu por volta das 20h de sábado (16), quando o veículo, que passava por São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi interceptado por outro carro.

Três indivíduos armados com pistolas obrigaram o motorista a descer do automóvel e assumiram a direção do Corolla, fugindo em seguida. Além do roubo do veículo, o motorista teve seu celular levado pelos criminosos. Ele foi à Polícia Civil prestar depoimento logo após o ocorrido.

O carro foi encontrado no Complexo do Chapadão, área da Zona Norte conhecida por ser um dos pontos de confronto entre traficantes e forças de segurança.

Outros incidentes envolvendo veículos do G20

Este não foi o primeiro incidente envolvendo veículos que prestam serviços para autoridades do G20 durante o evento no Brasil. Na manhã da última quinta-feira (14), outro carro, pertencente à comitiva do ministro Márcio Costa Macêdo, foi roubado no Centro do Rio.

Durante a operação de recuperação, policiais militares trocaram tiros com traficantes na Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, também na Zona Norte. O assalto ocorreu na Rua do Riachuelo, em frente ao hotel Monte Alegre, local situado a apenas 1 km do Quartel General da Polícia Militar e a 1,6 km do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontecem as reuniões do G20.

A série de roubos ocorre no mesmo período em que foi iniciada a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro, com o decreto presidencial autorizando o uso das Forças Armadas para patrulhamento na cidade. A operação visa aumentar a segurança durante a realização do G20, mas os roubos de veículos da comitiva presidencial e de outros membros do governo brasileiro durante o evento demonstram os desafios da segurança pública na cidade.