Agência Brasil Lula terá reuniões com 11 líderes do G20 neste domingo (17)

O carro que transportava o piloto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi roubado na noite do último sábado (16), na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, enquanto o presidente participava da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.

O veículo roubado era um Toyota Corolla branco, utilizado para o transporte do piloto de Lula. De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o roubo ocorreu na rodovia Presidente Dutra, uma das principais vias de acesso entre o Rio de Janeiro e outras cidades do estado.

Após o roubo, o caso foi registrado na 64ª Delegacia de Polícia, localizada em São João de Meriti, município da Baixada Fluminense. A Polícia Civil segue investigando o caso, mas até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis.