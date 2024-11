Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Uma frente fria provocará chuvas intensas em várias regiões do Brasil nesta quinta-feira (14), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o fenômeno vai afetar 10 estados e o Distrito Federal, com precipitações começando de madrugada e diminuindo durante a manhã.

As chuvas atingirão 1154 cidades em estados como Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no Distrito Federal. A expectativa é de chuvas que podem alcançar até 100 mm, além de ventos com rajadas de até 100 km/h.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Climatempo, uma frente fria que se encontra no oceano está influenciando o tempo, principalmente na região Sudeste, onde chuvas continuarão ao longo do dia.

"O corredor de umidade formado na região central do país, somado à umidade vinda da Amazônia, mantém o tempo instável", explica a especialista. No Sul e no Nordeste, o tempo será mais seco, com céu limpo e sem previsões de chuva.

Além das chuvas fortes, o Inmet emitiu outro alerta para chuvas de menor intensidade (até 50 mm/dia) e ventos mais fracos (até 60 km/h) em áreas incluindo o oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, e outras regiões da Amazônia.

Temperaturas e previsões para outras regiões

No Sul do Brasil, o tempo será mais firme. Porto Alegre e Florianópolis devem registrar máximas de 24°C, e Curitiba, 23°C, com chuvas isoladas. Na capital paulista, a previsão é de até 32°C, com mínima de 16°C. Já no Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar a 39°C, apesar da chuva no início da manhã.

Outras cidades no Sudeste, como Belo Horizonte e Vitória, terão temperaturas mais amenas, com máximas de 26°C e 32°C, respectivamente. No Norte do país, Belém, Manaus e Boa Vista podem registrar até 37°C.