Bruno Peres/Ag Brasil Bomba explode em frente ao STF





Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, teria tentado invadir o Supremo Tribunal Federal (STF) com um artefato explosivo antes de morrer , conforme informou a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP) . Segundo ela, o homem não conseguiu entrar no prédio, mas houve uma explosão na porta da instituição.

“O cidadão se aproximou do Supremo, tentou entrar no prédio, realmente teve explosão na porta”, declarou Celina. O impacto da explosão deixou o corpo de Francisco completamente desfigurado, com o lado direito da cabeça e a mão direita severamente afetados. Restos mortais foram arremessados a vários metros de distância.

Ainda segundo a governadora, Francisco teria explodido seu próprio carro no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados antes de se dirigir ao STF, onde encontrou seu fim. O incidente ocorreu por volta das 19h30, e testemunhas relataram ter ouvido explosões intensas em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, localizada na Esplanada dos Ministérios.

Nas redes sociais, Francisco vinha postando mensagens ameaçadoras contra figuras políticas, às quais ele se referia como “comunistas de merda”. Em suas publicações, ele sugeria ataques com bombas e divulgava ameaças direcionadas a personalidades como William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Em uma das mensagens, afirmou: “Vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República”, acrescentando que “o jogo só acaba em 16/11/2024”.

Ele ainda desafiou as autoridades, escrevendo: “Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda”. As ameaças foram divulgadas em prints publicados em seu perfil no Facebook, evidenciando um planejamento de ataques contra alvos políticos.