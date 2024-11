Reprodução/ Redes Sociais Vinícius Gritzbach foi atingido com tiros de fúzil

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) identificou, nesta segunda-feira (11), as delegacias onde possivelmente estão lotados os policiais envolvidos no assassinato do empresário Antonio Vinicius Gritzbach , ocorrido no aeroporto de Guarulhos . A informação foi passada por fontes do MP-SP à CNN Brasil.

As investigações apontam que os suspeitos estariam lotados em duas delegacias da zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé, além de duas unidades especializadas: o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com fontes do MP, Gritzbach, em sua colaboração com as autoridades, teria detalhado ações específicas dessas delegacias que atuaram em favor do PCC (Primeiro Comando da Capital), organização criminosa com forte presença em São Paulo.

Para avançar na apuração do caso, o MPSP iniciou, nesta segunda-feira (11), uma força-tarefa que envolve a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Corregedoria da Polícia e órgãos de inteligência do estado. O objetivo é identificar os policiais suspeitos de envolvimento não apenas no assassinato de Gritzbach, mas também de suas conexões com o PCC.

Além disso, o MP planeja, ainda nesta segunda-feira, solicitar a rescisão do acordo de colaboração premiada de Gritzbach , em razão de sua morte, e buscar autorização judicial para utilizar as provas oferecidas pelo empresário nas investigações. Essa medida visa assegurar que o material coletado não seja questionado em processos futuros.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se manifestou sobre as investigações em andamento.