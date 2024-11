TATYANA MAKEYEVA Os danos causados por um ataque de drone ucraniano na cidade russa de Stanovoye, região de Moscou, em 10 de novembro de 2024

A Ucrânia foi colocada em estado de alerta máximo nesta segunda-feira (11), com o país ficando temporariamente no escuro após uma ameaça de grande ataque russo. O governo ucraniano informou que suas forças de defesa aérea conseguiram derrubar pelo menos dois mísseis e 39 drones lançados pelos russos.

Segundo a Força Aérea ucraniana, vários mísseis de cruzeiro foram disparados por aviões bombardeiros estratégicos russos. No entanto, após cerca de duas horas, apenas dois projéteis haviam sido confirmados. Agências de notícias, como a Reuters, citam analistas militares que sugerem que os aviões russos podem ter realizado voos de treinamento, com a intenção de simular um ataque em larga escala, o que teria levado a Ucrânia a se preparar para um bombardeio mais intenso.

Em resposta, as autoridades ucranianas acionaram sirenes em todo o território e recomendaram que a população procurasse abrigos imediatamente. Como medida adicional de segurança, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em várias regiões. Testemunhas relataram à Reuters que explosões foram ouvidas nas proximidades de Kiev, embora o som possa ter sido causado pelas defesas aéreas ucranianas em funcionamento.

Às 3h30 (horário de Brasília), o país ainda estava sob alerta de ataque aéreo, com a Defesa Aérea em operação para conter novos avanços.

Conversa entre Trump e Putin

O alerta de ataque ocorre pouco depois de informações surgirem sobre uma conversa telefônica entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin. De acordo com fontes da imprensa norte-americana, Trump pediu a Putin que não escalasse o conflito na Ucrânia, citando a presença militar significativa dos Estados Unidos na Europa. Durante sua campanha presidencial, Trump afirmou que encontraria uma solução rápida para o fim da guerra, mas sem oferecer detalhes sobre como isso seria feito.

O novo presidente dos Estados Unidos também indicou a possibilidade de reduzir o apoio militar à Ucrânia, o que gerou preocupações em Kiev. Trump sugeriu ainda que a Ucrânia deveria considerar ceder partes de seu território à Rússia, proposta prontamente rejeitada pelo governo ucraniano. As autoridades em Kiev afirmam que qualquer concessão territorial significaria um "suicídio" para a segurança da Europa.

Incidente com helicóptero russo

Em outro episódio recente, a Rússia acusou as forças ucranianas de tentar sequestrar um helicóptero militar russo. No entanto, a operação foi frustrada, e o incidente não resultou em maiores consequências, segundo as autoridades russas.

O aumento das tensões entre os dois países continua a afetar a estabilidade na região, com a Ucrânia reforçando suas defesas e aguardando novos desdobramentos enquanto o governo russo mantém suas ações militares.