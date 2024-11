Agência Brasil Gabarito oficial do Enem será divulgado até o dia 20

Os candidatos que não puderam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2024 nos dias 5 e 6 de novembro, por motivos previstos no edital , têm até o dia 15 de novembro para pedir a reaplicação das provas . Os interessados deverão fazer o pedido entre 11 e 15 de novembro, acessando a Página do Participante. A reaplicação ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro para os candidatos que foram afetados por questões logísticas ou problemas de saúde relacionados a doenças infectocontagiosas.

De acordo com o edital, não têm direito à reaplicação os candidatos que faltaram às provas sem um motivo válido. Aqueles que não compareceram aos exames por razões não previstas (como compromissos pessoais ou motivos não especificados no edital) serão considerados ausentes e suas notas servirão apenas para autoavaliação.

Casos que garantem a reaplicação

Problemas logísticos: Se um candidato foi prejudicado por falhas logísticas durante a aplicação do exame, como falta de energia elétrica, desastres naturais ou erros no procedimento de aplicação, ele pode solicitar a reaplicação. Isso inclui situações em que a infraestrutura do local de prova tenha sido comprometida, dificultando a realização das provas de forma adequada.

Doenças infectocontagiosas: Outra possibilidade de reaplicação é para quem ficou impossibilitado de comparecer ao exame devido a sintomas de doenças infectocontagiosas. O edital lista uma série de condições que garantem o direito à reaplicação, como tuberculose, coqueluche, sarampo, varicela, covid-19, entre outras. Os candidatos devem apresentar documentos médicos comprobatórios, que serão avaliados individualmente pelo Inep.

Exceções e condições

O Inep esclarece que não há previsão de reaplicação para casos de furto, roubo ou perda de documentos, mesmo que o candidato apresente boletim de ocorrência. Além disso, aqueles que alegaram indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e, por isso, não concluíram as provas, não poderão solicitar a reaplicação.

Os recursos de acessibilidade, como videoprova em Libras e leitor de tela, não serão fornecidos na reaplicação, mesmo que tenham sido solicitados no momento da inscrição. O Inep, no entanto, disponibilizará tradutores-intérpretes de Libras e auxílio para leitura durante a reaplicação.

Como solicitar a reaplicação

Para solicitar a reaplicação, o candidato deve acessar o site oficial do Enem (enem.inep.gov.br/participante) e fazer login com seu usuário e senha. Na Página do Participante, basta selecionar a opção de reaplicação e anexar os documentos solicitados, conforme o motivo alegado (problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas).

A solicitação será analisada pelo Inep, que informará a decisão final no mesmo site. O candidato poderá consultar se a reaplicação foi aprovada ou recusada por meio da plataforma.

A reaplicação, em 10 e 11 de dezembro, é uma oportunidade para aqueles que realmente foram impedidos de realizar as provas por motivos justificados. Candidatos que não se enquadram nas condições especificadas no edital não terão direito a esse benefício.