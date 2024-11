Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 São Paulo em estado de atenção para chuvas fortes

Dezessete estados brasileiros estão em alerta para chuvas intensas esta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que algumas regiões já estão sob monitoramento desde o meio da semana. Para o fim de semana, espera-se chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos fortes que podem chegar a 60 km/h.

O alerta amarelo indica um "perigo potencial" e prevê chuvas intensas, com volumes de até 50 mm/dia. Os estados afetados são: Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O Inmet também avisa sobre o risco de quedas de galhos, alagamentos, problemas na rede elétrica e descargas elétricas. Durante os dias de vento forte, é recomendado evitar abrigo sob árvores e não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. Além disso, deve-se evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.

Novembro sem La Niña

De acordo com o Climatempo, novembro traz um aumento significativo nas chuvas em todo o Brasil. Exceto na Região Norte e em partes do Nordeste, a média de precipitação supera 140 mm. No Sul do Brasil e na maior parte do Sudeste e Centro-Oeste, essa média pode chegar a mais de 180 mm.

No Nordeste, as chuvas regulares voltam ao sul do Maranhão, Piauí e partes da Bahia. Contudo, na maior parte da região, novembro ainda é marcado por calor intenso, com temperaturas frequentemente acima dos 40°C.

Embora o fenômeno La Niña ainda não esteja confirmado, o Oceano Pacífico Equatorial próximo à costa do Peru apresenta temperaturas levemente abaixo da média. Essa condição deve impactar as chuvas e a temperatura em novembro no Brasil.

Ao longo do mês, são esperadas pancadas de chuva frequentes nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, resultado da combinação de ar quente e úmido com a passagem de frentes frias, favorecendo a instabilidade e a ocorrência de chuvas à tarde e à noite.