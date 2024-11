Luccas Diaz Primeiro dia do Enem 2024





Neste domingo (3), 73,4% dos estudantes inscritos participaram da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2024, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais ( Inep ) . Dos 4,3 milhões de inscritos, mais de 3 milhões compareceram, enquanto 26,6% dos estudantes não fizeram a prova.

No ano passado, o índice de presença foi um pouco menor: 71,9% dos 3,9 milhões de inscritos participaram. Em 2020, o Enem teve seu recorde de abstenção, com 51,5% dos inscritos ausentes.

Primeiro dia sem grandes problemas, mas com eliminações

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep , Manuel Palácios, o primeiro dia do Enem ocorreu sem problemas graves, apesar de algumas ocorrências de eliminações. Foram registrados 4.999 participantes eliminados e 689 ocorrências logísticas ao longo do exame. Neste domingo, os estudantes responderam a questões de linguagens (português e inglês/espanhol), ciências humanas e redação.

A segunda fase do Enem acontece no próximo domingo (10), com as provas de matemática e ciências da natureza. O gabarito oficial será divulgado no dia 20 de novembro, e o resultado final, com as notas individuais, estará disponível a partir de 13 de janeiro de 2025.

O Enem é utilizado para ingresso em universidades e institutos, seja como critério único ou complementar. Também vale para o acesso a programas como o Fies e o Prouni . Além disso, instituições de ensino em Portugal aceitam as notas do Enem como parte de seus processos seletivos.