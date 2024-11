Jose Jordan/AFP A região da Espanha mais atingida pela enchente foi o sul de Valência





As autoridades da Espanha emitiram um alerta vermelho para mais chuvas na costa sul de Valência , onde fortes tempestades já causaram grandes inundações e deixaram 217 mortos. A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) pediu que os moradores voltem para casa diante do risco de novas enchentes.

Intensidade das tempestades e novos alertas

A Aemet informou que a região de Valência pode enfrentar chuvas intensas de até 90 mm em apenas uma hora, que devem se estender até a noite deste domingo (03). A força das águas transformou ruas em rios, arrastando carros e danificando infraestrutura, o que inclui estradas, pontes e trilhos de trem.

A situação já provocou uma onda de solidariedade, com milhares de voluntários se mobilizando para ajudar, levando água, comida e suprimentos para os moradores afetados. No entanto, com o novo alerta, as autoridades pediram que os voluntários evitem a área para reduzir o risco de acidentes.

População critica resposta das autoridades

Moradores têm criticado a resposta do governo, alegando que os alertas iniciais para a enchente foram enviados com atraso. Além disso, eles relatam a demora na chegada de ajuda, o que tem causado revolta. Em uma visita a Valência, o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia enfrentaram protestos de moradores , que exigem ações mais rápidas e efetivas.

As chuvas também causaram danos graves nas cidades afetadas, incluindo Valência, que está sem comida e com vários serviços prejudicados. A enchente afetou uma das principais regiões produtoras de frutas cítricas da Espanha, causando grandes perdas na agricultura local.

Mesmo com o envio do Exército para ajudar nas operações de limpeza, a crise segue preocupante. Esta é considerada a pior enchente do século na Espanha, e cientistas já alertam que eventos como este podem se tornar mais frequentes devido às mudanças climáticas e ao aquecimento do Mediterrâneo.

A expectativa é que as autoridades continuem monitorando a situação nas próximas horas, enquanto equipes de resgate e segurança seguem auxiliando a população.