Reprodução/Record Nunes aparece em vantagem contra Boulos no segundo turno em São Paulo





Três pesquisas eleitorais , de diferentes institutos (Datafolha, Quaest e Atlas), divulgadas neste sábado (26), mostram o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na frente de Guilherme Boulos (Psol) no segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo.

Os três institutos divulgaram os dados considerando os votos válidos , como acontece no dia da apuração. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os votos válidos são aqueles efetivados pelos eleitores, descontados os votos em branco e os nulos.

No Datafolha, Nunes aparece com 57% dos votos válidos, enquanto Boulos tem 43%. O Datafolha ouviu 2.052 eleitores na sexta-feira (25) e neste sábado (26) na cidade de São Paulo. A pesquisa está registrada com o número SP-01690/2024.

A pesquisa Quaest mostra o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 55% dos votos válidos, contra 45% de Guilherme Boulos (Psol).

Em seu levantamento, a Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05608/2024.

No levantamento AtlasIntel, Nunes tem 55,6% dos votos válidos, contra 44,4% de Boulos. Foram ouvidos 2.191 eleitores entre os dias 20 e 25 de outubro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08206/2024.

Primeiro turno

No primeiro turno, Nunes liderou a apuração com pequena vantagem sobre Boulos. O prefeito e candidato à reeleição terminou com 29,48% dos votos válidos, enquanto o deputado federal alcançou 29,07%.

Nunes obteve 1.801.139 votos, contra 1.776.127 de Boulos. O total de votos em branco foi de 241.734 (3,57%), e os nulos contabilizaram 422.802 (6,24%). O número de abstenções chegou a 2.548.857 (27,34%).

Além de São Paulo, outras 14 capitais terão segundo turno neste domingo (27). A Quaest divulgou pesquisas em todas elas neste sábado. Somando todas as cidades brasileiras, 51 delas terão segundo turno neste domingo.

