José Cruz/Agência Brasil 2º turno das eleições acontece neste domingo (27)

Pesquisas Quaest divulgadas neste sábado (26) mostram os votos válidos nas 15 capitais que irão ter segundo turno neste domingo (27).

Em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) tem 55% dos votos válidos, enquanto Guilherme Boulos (Psol) marca 45%. Já no cenário estimulado, o atual prefeito soma 45% contra 34% do psolista. Os brancos e nulos somam 20%, enquanto os indecisos são 1%.



Veja os números:

Ricardo Nunes (MDB) - 45% (eram 44%)

Guilherme Boulos (PSOL) - 34% (eram 35%)

Brancos e nulos - 20% (eram 19%)

Não sabem ou não responderam - 1% (eram 2%)



A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05608/2024.

Aracaju (SE)

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado (26) mostra a candidata Emília Corrêa (PL) com 62% dos votos válidos, contra 38% de Luiz Roberto (PDT).

No levantamento estimulado, Emília Corrêa (PL) tem 51%, contra 32% de Luiz Roberto (PDT). Os indecisos somam 5%, e os brancos e nulos, 12%.

Emília Corrêa (PL): 51% (eram 52%)

Luiz Roberto (PDT): 32% (eram 32%)

Branco/nulo: 12% (eram 11%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

A pesquisa Quaest entrevistou 1000 eleitores na capital sergipana, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SE- 04344/2024.

Belém (PA)

Segundo a pesquisa Quaest, Igor Normando (MDB) lidera a corrida no segundo turno para ser prefeito de Belém, com 59% dos votos válidos. Éder Mauro (PL) tem 41%.



Pesquisa estimulada



A pesquisa Quaest também divulgou a intenção de voto estimulada, Normando soma 53% nesse critério contra 32% de Eder Mauro. Brancos e nulos são 12%, já indecisos somam 3%.



Igor Normando (MDB): 53% (eram 51%, na pesquisa anterior).

Delegado Eder Mauro (PL): 32% (eram 33%).

Indecisos: 3% (eram 6%).

Branco, nulo ou não vai votar: 12% (eram 10%).

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa ouviu 1.002 eleitores em Belém entre os dias 25 e 26 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número PA-09517/2024.

Belo Horizonte (MG)





Na capital mineira, a pesquisa Quaest mostra o candidato Fuad Noman (PSD) à frente com 52% dos votos válidos, contra 48% de Bruno Engler (PL).

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números:

Fuad Noman (PSD): 52%

Bruno Engler (PL): 48%

Pesquisa estimulada (votos totais)

Na pesquisa estimulada, Norman aparece com 46% contra 41% de Engler. Brancos e nulos somam 10%, e indecisos, 3%

Fuad Noman (PSD): 46% (eram 46%);

Bruno Engler (PL): 41% (eram 40%);

Brancos/nulo/não vai votar: 10% (eram 9%);

Indecisos: 3% (eram 5%).

Encomendada pela TV Globo, a pesquisa Quaest ouviu 1.602 eleitores em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26 de outubro, e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-03892/2024.

Campo Grande (MS)





Na disputa para a prefeitura de Campo Grande (MS), a pesquisa Quaest mostra Rose Modesto (União Brasil) com 51% dos votos válidos, e Adriane Lopes (PP), com 49%.



A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa estimulada

A Quaest também divulgou a intenção de voto estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista. Rose Modesto tem 43% contra 42% de Adriane Lopes. Brancos e nulos somam 12%, e Indecisos são 3%.

Rose Modesto (União Brasil): 43% (eram 39%);

Adriane Lopes (PP): 42% (eram 42%);

Indecisos: 3%;

Branco/nulo ou não pretende votar: 12%.



Encomendada pela TV Morena, a pesquisa ouviu 1 mil eleitores em Campo Grande, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MS-03943/2024.

Cuiaba (MT)





A pesquisa Quaest mostra os candidatos Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) empatados com 50% dos votos válidos para prefeito de Cuiabá.



Pesquisa estimulada



A pesquisa também apontou que os candidatos seguem empatados no cenário estimulado no segundo turno.



Confira :

Abílio Brunini (PL): 44% (eram 44%);

Lúdio Cabral (PT): 44% (eram 41%);

Indecisos: 4% (eram 4%);

Branco/Nulo/Não vai votar: 8% (eram 11%).

Encomendada pela TV Centro América, a pesquisa entrevistou 1 mil eleitores em Cuiabá, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MT-08652/2024.



Curitiba (PR)





Em Curitiba, segundo a pesquisa Quaest, o candidato Eduardo Pimentel (PSD) soma 55% dos votos válidos, e Cristina Graeml (PMB), 45%.

A Quaest também publicou a intenção de voto no cenário estimulado. Pimentel tem 50% das intenções de votos. Já Graeml soma 38% do eleitorado. Os votos brancos e nulos são 11% e indecisos somam 1%.

Veja a intenção de votos:

Eduardo Pimentel (PSD): 50%

Cristina Graeml (PMB): 38%

Indecisos: 1%

Branco/nulo/não irão votar: 11%

Contratada pela RPC, a pesquisa ouviu 1.002 eleitores na capital paranaense, entre os dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número PR-00452/2024.

Fortaleza (CE)





Em Fortaleza, a pesquisa Quaest mostra Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) numericamente empatados, com 50% dos votos válidos cada.



Pesquisa estimulada

Segundo a pesquisa Quaest divulgada neste sábado, Leitão e Fernandes estão empatados no cenário estimulado, com 44% cada. Brancos e nulos somam 11% eleitores e indecisos chega a 1%

Veja os números:

Evandro Leitão (PT): 44% (eram 44% na pesquisa anterior);

André Fernandes (PL): 44% (eram 42%);

Indecisos: 1% (eram 2%).

Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 12%)

Encomendada pela TV Verdes Mares, a pesquisa ouviu 1.002 eleitores em Fortaleza, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-03187/2024.

Goiânia (GO)

A pesquisa Quaest aponta Mabel (União Brasil) com 54% dos votos válidos na disputa para a prefeitura de Goiânia (GO), na frente de Fred Rodrigues (PL), que tem 46%.



Pesquisa estimulada



O levantamento mostra que Mabel está na frente com 48% no cenário estimulado. Nesses critérios, Rodrigues soma 38%.

Mabel (União Brasil): 48% (eram 46%);

Fred Rodrigues (PL): 38% (eram 39%).

Encomendada pela TV Anhanguera, a pesquisa entevistou 1.002 eleitores em Goiânia, entre os dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo GO-06375/2024.

João Pessoa (PB)



Pesquisa da Quaest para o segundo turno em João Pessoa (PB) mostra Cícero Lucena (PP) com 60% dos votos válidos, contra 40% de Marcelo Queiroga (PL).



Pesquisa estimulada



A Quaest também divulgou os números do cenário estimulado. Lucena segue na frente, com 57%, contra 35% de Queiroga. O levantamento ainda contabilizou 7% de votos brancos e nulos. Já os indecisos são 1%.

Cícero Lucena (PP): 57% (eram 58%)

Marcelo Queiroga (PL): 35% (eram 31%)

Indecisos: 1% (eram 2%)

Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 9%)

Encomendada pela TV Cabo Branco, a pesquisa ouviu 1000 eleitores em João Pessoa, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-06491/2024.

Manaus (AM)

Em Manaus, o candidato à reeleição David Almeida (Avante) está na frente com 51% dos votos válidos, enquanto Capitão Alberto Neto (PL) contabiliza 49%, segundo o levantamento da Quaest.



Pesquisa estimulada



No cenário estimulado, Almeida está na frente com 43% das intenções de votos. Capitão Neto soma 42% do eleitorado. Brancos e nulos chegam a 12% e indecisos são 3%.

David Almeida (Avante): 43% (eram 43%);

Capitão Alberto Neto (PL): 42% (eram 41%);

Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 12%);

Indecisos: 3% (eram 4%).

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 1.002 eleitores em Manaus, entre os dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número AM-03077/2024.

Natal (RN)





Em Natal, a Quaest mostra o candidato Paulinho Freire (União) à frente, com 53% dos votos válidos. Natália Bonavides (PT) soma 47%.



Pesquisa estimulada



Freire segue na frente no cenário estimulado com 47%. Já Bonavides soma 40% do eleitorado.



Paulinho Freire (União) 47% (eram 45%)

Natália Bonavides (PT): 40% (eram 39%)

Brancos e nulos: 10%

Indecisos: 3%



Encomendada pela Inter TV Cabugi, a pesquisa entrevistou 1 mil eleitores em Natal, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-05344/2024.

Palmas (TO)

Segundo a pesquisa Quaest, Janad Valcari (PL) está com 51% dos votos válidos, enquanto Eduardo Siqueira Campos (Podemos) tem 49%.

Pesquisa estimulada

No cenário estimulado, Valcari está na frente com 46% das intenções de votos, já Campos soma 45%. Brancos e nulos são 7% e indecisos chegam a 2%.



Janad Valcari (PL): 46% (eram 43%);

Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 45% (eram 47%);

Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 4%);

Indecisos: 2% (eram 6%).

Encomendada pela TV Anhanguera, o levantamento ouviu 904 eleitores em Palmas, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo TO-05245/2024.

Porto Alegre (RS)

A Pesquisa Quaest aponta o candidato Sebastião Melo (MDB) na frente, com 63% dos votos válidos no segundo turno para a prefeitura do Porto Alegre. Maria do Rosário (PT) tem 37%.



Pesquisa estimulada



No cenário estimulado, Melo soma 54% contra 31% de Rosário. Brancos e nulos somam 11% e indecisos são 4%.



Sebastião Melo (MDB): 54% (eram 52%);

Maria do Rosário (PT): 31% (eram 30%);

Branco/Nulo/Não vai votar: 11% (eram 15%);

Indecisos: 4% (eram 3%).

Encomendada pela RBS TV, a pesquisa ouviu 1.002 eleitores em Porto Alegre, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RS-00882/2024.

Porto Velho (RO)





Pesquisa Quaest mostra que o atual prefeito de Porto Velho, Léo (Podemos), lidera com 51% dos votos válidos, contra 49% de Mariana Carvalho (União).

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa estimulada



No cenário estimulado, Léo lidera com 44%. Já Mariana Carvalho tem 43% das intenções de voto. Brancos e nulos são 12% do eleitorado, já os indecisos chegam a 1%.



Léo (Podemos): 44% (eram 42%);

Mariana Carvalho (União): 43% (eram 43%);

Indecisos: 1% (eram 4%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 12% (eram 11%)

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 904 eleitores em Porto Velho, nos dias 25 e 26 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RO-06835/2024.

