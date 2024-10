Reprodução RBS TV Alguns dos feridos estão em estado grave

Na noite de terça-feira (22) para quarta-feira (23), um homem de 45 anos , identificado como Edson Fernando Crippa, matou três pessoas e f eriu outras nove em Novo Hamburgo , no Vale do Sinos. O atirador foi encontrado sem vida em sua casa na manhã de hoje

Entre os mortos estão Eugenio Crippa, de 74 anos, pai do atirador, Everton Crippa, de 49 anos, irmão dele, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos.

O atentado começou por volta das 23h, quando a Brigada Militar foi acionada por um casal de idosos que relatou estar sofrendo maus-tratos. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com os idosos já baleados e foram atacados.

"De forma inesperada e agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência", afirmou o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar.

A situação gerou pânico entre os moradores da Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco, levando à evacuação de algumas casas.



"Hoje foi uma noite de terror para nós, moradores do bairro Ouro Branco. Acordamos com muitos tiros, uma coisa fora do comum o que está acontecendo", relatou à Gaúcha Zero Hora o morador Romoaldo da Silva Alves.



Seis policiais foram feridos, com dois em estado grave, além de um guarda municipal. Veja:

Cleris Crippa, 70 anos, mãe do atirador

Priscilla Martins, 41 anos, cunhada

Rodrigo Weber Voltz, 31 anos, PM

João Paulo Farias Oliveira, 26 anos, PM

Joseane Muller, 38 anos, PM

Eduardo de Brida Geiger, 32 anos, PM (liberado do hospital após ser baleado de raspão)

Leonardo Valadão Alves, 26 anos, PM (liberado do hospital após ser baleado de raspão)

Felipe Costa Santos Rocha, PM (liberado após ser baleado de raspão)

Volmir de Souza, guarda municipal

Os feridos foram levados ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo e incluem a mãe e a cunhada do atirador, além de vários policiais.

Quem era o atirador

Edson Crippa era motorista de caminhão e possuía várias armas registradas. Após o tiroteio, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram uma busca na residência e encontraram seu corpo. A investigação agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, com uma equipe do Instituto Geral de Perícias no local.

Ele foi encontrado morto na residência e a causa da morte será investigada.

"Tem vários disparos sim na residência, mas não temos como precisar a natureza do óbito", disse Famoso durante coletiva de imprensa.



Homenagens

A Brigada Militar prestou tributo ao soldado Kirsch, enquanto o governador Eduardo Leite também se pronunciou.

"O militar restou ferido fatalmente durante o cumprimento do dever, arriscando a própria vida pela segurança e proteção do povo gaúcho. Nesta triste data, a Brigada Militar presta sua homenagem e apoio aos familiares, amigos e colegas", diz a postagem.

O governador do Estado, Eduardo Leite, também se manifestou sobre a morte do PM:

"O soldado Everton, com apenas 31 anos, deu sua vida para proteger a sociedade gaúcha. Ele era esposo, pai de um bebê de 45 dias e, acima de tudo, um herói. Que sua coragem e dedicação nunca sejam esquecidas. Meus sentimentos à família e o desejo de rápida recuperação aos feridos", escreveu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.